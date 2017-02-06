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Intel Kavisli Bir Laptop Patenti Aldı

intel laptop

Intel tarafından kasım ayında alınan; ancak bugün ortaya çıkan yeni bir patent ile şirketin kavisli ve 2-in-1 diye tabir edilen bir tür laptop için çalışmalar yürüttüğünü öğrenmiş olduk.

Patent başvuruları ya da alınan patentler, bugüne kadar birçok elektronik aleti daha piyasaya çıkmadan bizlere tanıttılar. Bu başvuruların birçoğu gerçeğe dönüşmese de, en azından başvuru yapan şirketin fikirlerine dair detayları da ortaya çıkarmış oldular. Bunlara eklenen yeni bir sızıntı da Intel tarafından geldi ve şirketin üzerinde çalıştığı bir laptobu bizlere ilk defa gösterdi.

2-in-1 diye tabir edilen ve ekranları dönebilen bu laptoplar, hem tablet hem de dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilme kapasitesine de sahipler. Intel'in üzerinde çalıştığı bilgisayar da buna benzer özellikler barındırıyor.

intel kavisli laptop

Kasım ayında başvuru yapan Intel'in klavyesinden ayrılabilir ekranla gelecek olan yeni cihazını gerçekten seri üretime geçirip geçirmeyeceğini bilmiyoruz; ama ortada böylesine bir patent var ve göze hoş gelen bu bilgisayar bir şekilde piyasaya sürülebilir. 

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Yazar: - 06.02.2017

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