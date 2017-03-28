Intel Optane, Masaüstü PC'leri Uçuracak!

Intel’in yüksek performans ve yüksek kapasiteyi bir arada sunan Intel Optane Memory teknolojisi, masaüstü PC’lere geliyor. Oyunların açılış ve yüklenme hızlarını artıracak, Chrome ve Outlook gibi uygulamaların geç yüklenme sorununu bitirecek yeni teknolojiyi kullanan modüller bugün tanıtıldı.

Geçtiğimiz hafta Optane teknolojisini kullanan 375 GB kapasiteli ilk SSD’lerini duyuran Intel, hız ve kapasiteyi birleştiren yeni bellek modüllerini duyurdu. 16 ve 32 GB kapasiteli Intel Optane bellek modülü, sabit sürücünün ön tarafına oturtuluyor. Düşük gecikme, yüksek tepki süresine sahip modül, bilgisayarın performansını önemli ölçüde yükseltiyor. Intel’in belirttiğine göre oyunların açılış hızı yüzde 67’ye kadar, yüklenme süreleri de yüzde 65’e kadar artacak. Sistem genelinde yüzde 28’lik bir artış olacağı da belirtildi. Google Chrome, Adobe Photoshop, World of Warcraft gibi performans isteyen program ve oyunlarda son kullanıcının da hissedebileceği bir artış olacak.

Intel’in 16 GB ve 32 GB kapasiteli bellek modülü, sırasıyla 44 dolar ve 77 dolar fiyat etiketiyle 24 Nisan’da satışa sunulacak. Bu teknoloji kullanabilmek için Intel Optane Memory Ready sisteme sahip olmanız gerekiyor. Minimum sistem gereksinimleri ise şöyle:

7. Nesil Intel Kaby Lake işlemci

Intel 200 Serisi çipset

M.2 tip 2280-S1-B-M yada 2242-S1-B-M konnektörü

2 yada 4 kanallı PCH Remapped PCIe kontrolcüsü

(NVMe) v1.1 standardı B-M anahtarı

Intel RST sürücüsü 15.5 destekli BIOS

Devrim Niteliğindeki Intel Optane SSD Nihayet Piyasaya Çıktı