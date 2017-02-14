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Intel, Windows'ta Vulkan'a Tam Destek Vereceğini Açıkladı

Intel Vulkan Desteği

Intel geçtiğimiz günlerde Vulkan API'lerinin artık Windows PC'lerde tam olarak desteklendiği ve Microsoft'un platformlarına yönelik projeleri için DirectX'e güvenmek istemeyen geliştiricilere yeni fırsatlar yarattığını açıkladı.

Windows için Vulkan API desteği Intel HD Graphics Driver 21.20.16.4590 ile ekleniyor ve resmi güncelleme notlarına göre Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10 işletim sistemlerinin yalnızca 64-bit olanlarını destekliyor. 

Eğer konu hakkında bilginiz yoksa hemen söyleyelim; Vulkan oyunları ve uygulamalarının, NVIDIA ve AMD grafik kartlarıyla sadece Windows PC'lerde değil, aynı zamanda Intel'in beta sürücüleri ile entegre edilmiş sürümleri de mevcuttu. Hem NVIDIA hem de AMD, Vulkan için kendi sürücülerini bu yeni sürümle birlikte gönderdiler. Çünkü Intel, bildirilen tüm hataları düzelterek, daha istikrarlı bir oyun oynama deneyimi vaat ediyor. 

Peki bu kullanıcılar için ne anlam ifade ediyor? Kısacası, kullanıcılar daha iyi oyun performansından yararlanıyorlar. Çünkü Vulkan, DirectX'e göre bir dizi avantajlar vaat ediyor, örneğin sistem kaynaklarındadaha az alan ve tüm CPU çekirdeğinin daha iyi kullanılması gibi. Ayrıca açık kaynaklı çözüm, DirectX ile aynı yaklaşıma dayanıyor ve grafik performansını artırmak için GPU ve CPU gücünü kullanıyor.

Kronos Group tarafından 2015 yılında GDC'de geliştirilen Vulkan, halihazırda büyük kitlelere sahip olan Android, Linux, Tizen ve Windows'u 3D grafik odaklı olarak destekliyor. Vulkan ayrıca, azaltılmış kaynak kullanımından, geliştirilmiş pil ömründen ve maksimum performans alma amacıyla mevcut CPU çekirdeğinden tam olarak faydalanmak için API'lerini entegre eden masaüstü bilgisayarlar ve mobil cihazlar ile çapraz platform desteği de getiriyor.

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Yazar: - 14.02.2017

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