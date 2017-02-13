Intel'in 14nm'lik 8. Nesil İşlemcileri Yolda

Intel'in yeni yonga setleri her zamankinden daha büyük bir heyecanla bekleniyor. Teknoloji dünyasının hızına yetişmek için gece gündüz demeden donanım piyasaya çıkaran markalara da yavaş yavaş alışmaya başladık. Şimdilerde ise Intel'in 8. nesil işlemcileri konuşuluyor. Şirket, yaklaşan 8. nesil işlemcilerin üst üste dördüncü kez 14 nm prosesine (ilk örneğini 2014 yılında yine Intel'de görmüştük) sadık kalacağını doğruladı. Intel'in 8. nesil Core işlemcilerini bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürmesi bekleniyor.

Intel'in 14 nm'lik 8. nesil işlemcileri hakkında pek bir ayrıntı yok, ancak geçen yıl çıkarılan 7. nesil Core işlemciler gibi yüzde 15'lik bir ek performans kazancı sağlayacağı iddia ediliyor. Önümüzdeki dönemde konuyla ilgili bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız.

Şimdi ise AnandTech tarafından hazırlanan rapora bakalım. Hazırlanan raporda, yaklaşan yeni nesil işlemcilerin daha ince ve hafif dizüstü bilgisayarlarda kullanılan düşük voltajlı Y ve U serisi işlemciler üzerine yoğunlaşacağı belirtiliyor. Şirketin bunu 2016 yılınnı ikinci yarısında 7. nesil işlemciler ile gerçekleştirdiğini görmüştük. Ancak şu ana kadar Intel tarafından onaylanmış herhangi bir bilgi yok.

Alanında öncü olan Intel'in 10nm Skylake işlemcilerini ertelediği daha önce bildirilmişti. Bu teknoloji geldiğinde, yeniden yorumlanacak işlemcilere hızlı bir geçiş olacak mı hep birlikte göreceğiz.

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