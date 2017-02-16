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Intel'in Yeni İşlemcisi Yaklaşık 9.000 Dolara Sunucuları Coşturacak

ntel'in Yeni İşlemcisi Yaklaşık 9.000 Dolara Sunucuları Coşturacak

Intel'in son Xeon işlemcisi olan E7-8894 v4'ün üretcinin tavsiye ettiği perakende satış fiyatı 8,898 dolar. "Yarabbi o ne?" demeyin, Intel Xeon E7-8894 v4 sadece büyük sunuculara sahip şirketler için üretildi.

Bu fiyat etiketine sizin bizim gibi PC tutkunlarının ulaşabilmesi hem mümkün değil, hem de alsak bile potansiyeline ulaşabilecek işler yapmamız neredeyse imkansız. Her ne kadar üzerinde bir sürü performans ayarı yapılabiliyor olsa da bu işlemciyle bir Overwatch oynamanız mümkün görünmüyor. Sadece kurumsal işlemler için kullanılabiliyor.

Üstelik CPU karşılaştırmaları da bize bunu net olarak gösteriyor. Peki, şirketler bu canavara 8.898 doları neden versin diye soracak olursanız Intel Xeon E7-8894 v4, en fazla 3.4 GHz hızında çalışan, A24 işlemci çekirdeklerine sahip. Bu özelliği ile yine Intel'in 7, 174 dolarlık E7-8890 v4 Xeon çekirdeklerinden daha üstün bir performans sergiliyor.

Endüstriyel ve sunucularla çalışan kurumsal işletmeler  için tasarlanan Intel Xeon E7-8894 v4, şimdilik bu temelde çalışan ve birçok sunucuya sahip kurumsal altyapılar için biçilmiş kaftan. 

İntel Skylake Serisi İşlemcilerde Bir Hata Keşfedildi

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Yazar: - 16.02.2017

Intel'in Yeni İşlemcisi Yaklaşık 9.000 Dolara Sunucuları Coşturacak İçin Yorum Yaz

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