İnternet Bağlantısı Yavaş Olanlar İçin YouTube GO Geliyor

Google internet bağlantısı yavaş olan milyonlar yüreğine su serpecek bir müjdeyi duyurdu. YouTube Go servisi internetin yavaş olduğu ülkelerde hizmete girecek ve sıkıntısız servis verecek.

Aslında bu hizmet ilk olarak Hindistan'da servise girmek üzere kurgulanmıştı. Geçen yıl beta sürümü yayınlanan YouTube Go uygulamasının yeni sürümünü Google Play'den edinmek artık mümkün. Google uygulamanın daha kararlı sürümlerinin Android uygulama geliştiriciler içinde pazara çıkacağını da duyurdu. Geçtiğimiz Eylül ayında Hindistan için tanıtılan YouTube Go, aslında tüm zayıf internet bağlantısına sahip yerler için de kullanılabilecek özelliklere sahip.

YouTube Go uygulaması kullanıcılara seyretmek istedikleri yayınları nasıl izleyebileceklerine dair birçok seçenek sunuyor. Videoları önce indirip sonra çevrimdışı izleyebilmek, çözünürlükleri bağlantıya göre ayarlamak gibi özellikler uygulamaya dahil edilmiş. Kısaca, YouTube videolarını indirmek için YouTube Red üyeliğinin olması gerekliliğini ortadan kaldıran YouTube Go uygulaması, internet bağlantısı hızlı olmayan ülkedeki kullanıcıların YouTube içeriklerini sorunsuzca izleyebilmesi için yapılmış. Bu arada elbette YouTube uygulamasından farklı birçok özelliği de bulunuyor.

Videolara hızlı bir ön izleme yapılabilmesi, seçilen videonun yakındaki kişilerle internet bağlantısına ihtiyaç duyulmadan paylaşılabilmesi uygulamanın öne çıkan özellikleri arasında. Google yakında bu uygulamanın hızla başka ülkelerde de çalışacağının müjdesini de verdi.

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