?     Geri Bildirim
TamindirHaberYazılımİnternet Bağlantısı Yavaş Olanlar İçin YouTube GO Geliyor

İnternet Bağlantısı Yavaş Olanlar İçin YouTube GO Geliyor

İnternet Bağlantısı Yavaş Olanlar İçin YouTube GO Geliyor

Google internet bağlantısı yavaş olan milyonlar yüreğine su serpecek bir müjdeyi duyurdu. YouTube Go servisi internetin yavaş olduğu ülkelerde hizmete girecek ve sıkıntısız servis verecek.

Aslında bu hizmet ilk olarak Hindistan'da servise girmek üzere kurgulanmıştı. Geçen yıl beta sürümü yayınlanan YouTube Go uygulamasının yeni sürümünü Google Play'den edinmek artık mümkün. Google uygulamanın daha kararlı sürümlerinin Android uygulama geliştiriciler içinde pazara çıkacağını da duyurdu. Geçtiğimiz Eylül ayında Hindistan için tanıtılan YouTube Go, aslında tüm zayıf internet bağlantısına sahip yerler için de kullanılabilecek özelliklere sahip.

YouTube Go uygulaması kullanıcılara seyretmek istedikleri yayınları nasıl izleyebileceklerine dair birçok seçenek sunuyor. Videoları önce indirip sonra çevrimdışı izleyebilmek, çözünürlükleri bağlantıya göre ayarlamak gibi özellikler uygulamaya dahil edilmiş. Kısaca, YouTube videolarını indirmek için YouTube Red üyeliğinin olması gerekliliğini ortadan kaldıran YouTube Go uygulaması, internet bağlantısı hızlı olmayan ülkedeki kullanıcıların YouTube içeriklerini sorunsuzca izleyebilmesi için yapılmış. Bu arada elbette YouTube uygulamasından farklı birçok özelliği de bulunuyor.

Videolara hızlı bir ön izleme yapılabilmesi, seçilen videonun yakındaki kişilerle internet bağlantısına ihtiyaç duyulmadan paylaşılabilmesi uygulamanın öne çıkan özellikleri arasında. Google yakında bu uygulamanın hızla başka ülkelerde de çalışacağının müjdesini de verdi.

İndir
YouTube Go (APK) Android
YouTube Go (APK) Android Android İçin YouTube Video İndirme Uygulaması

İndir
YouTube Go iOS
YouTube Go iOS iPhone ve iPad İçin YouTube Video İndirme Uygulaması

YouTube Go Yayınlandı, Hemen İndirin!

Yeni Nesil YouTube İzleyicileri İçin YouTube Go Yayında

Editöre Yaz:
Yazar: - 05.04.2017

İnternet Bağlantısı Yavaş Olanlar İçin YouTube GO Geliyor İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

11 Yaşındaki Çocuk iTunes'dan Oyun Alırken, Kredi Kartına 7.500 Dolar Taktı 11 Yaşındaki Çocuk iTunes'dan Oyun Alırken, Kredi Kartına 7.500 Dolar Taktı Çocukların eline kredi kartı vermek ya da kredi kartı bilgilerini ortalarda bırakmak ne kadar doğru? Bu haberden alınacak derse göre hiç de doğru…
Mass Effect Andromeda Torrente Düştü Mass Effect Andromeda Torrente DüştüBioWare tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından sadece Origin üzerinde yayınlanan Mass Effect Andromeda bilgisayar korsanları karşısında… Google, Ergenler Arasında Apple'dan Daha 'Cool' Bulundu Google, Ergenler Arasında Apple'dan Daha 'Cool' BulunduErgenler, yani 13-17 yaş arası gençlik ABD'de klişeleri yerle bir ediyorlar. Google ve Apple arasında en "cool" olanı Google olarak işaret ederken,…
SSD Fiyatları Önümüzdeki Sene Düşebilir iOS İşletim Sistemini Tehdit Eden Uygulama Android İçin deTehlike Saçıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

YAZILIM HABERLERİ