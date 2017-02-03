İnternet Bankacılığında Yapılan Toplam İşlem Tutarı 1 Trilyon

İnternet bankacılığı, artık sosyal medya kadar yaygın. 2016 sonu itibarıyla internet üzerinden en az bir kez bankacılık işlemi yapan kişi sayısı 51 milyon 482 bin oldu.

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) yayınladığı "İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık İstatistikleri - Aralık 2016" verilerine göre, geçtiğimiz yıl boyunca 27 milyon 547 bin bireysel müşteri, sisteme en az bir kez giriş yaptı. TBB'nin verilerinde, 28 bankanın internet bankacılığı, 18 bankanın ise mobil bankacılık hizmeti verdiği belirtildi. 2016’yla birlikte 2 milyon 978 bin bireysel müşterinin de eklendiği internet bankacılığı, toplamda 1 trilyonluk finansal işlem tutarına sahip.

149 Milyon Kez İşlem Yapıldı

2016 yılı boyunca 149 milyon işlemin yapıldığı internet bankacılığı, finansal işlem hacminin yüzde 72'sini oluşturdu. Geçen senenin verilerine göre bu yıl 8 milyon daha fazla işlem yapıldı ve toplam işlem hacmi 231 milyar TL arttı. İstanbul, yüzde 35’lik oranla internet bankacılığının en fazla kullanıldığı şehir oldu. İkinci sıraya başkent Ankara, üçüncülüğe ise İzmir ili yerleşti. Aralık 2016 itibariyle mobil bankacılığı en az bir kez kullanan bireysel müşteri sayısı 30,8 milyon kişiye yükselirken, bu sayının 24,5 milyonu ilk kez geçtiğimiz sene banka işlemini mobilden yaptı.

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