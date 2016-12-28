İnternet Çalışmaları Başkanı Çileden Çıkardı!

İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerimize kış çok önceden gelmiş olabilir. Ege bölgesine ise kış daha yeni geldi ve bazı altyapı çalışmaları Manisa'nın merkez ilçelerinden Yunusemre ve Şehzadeler'de yaşayan halkı fazlasıyla rahatsız ediyor. Bir internet erişim firması tarafından yapılan fiber altyapı çalışmaları tepkiye neden oldu ve devreye Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi girdi. Gördükleri karşısında çileden çıkan Belediye Başkanı, firma yetkilileriyle sözlü tartışmaya girdi.

Vatandaşların şikayetlerini dinleyerek kazı çalışmalarını yapan firmaya sert çıkan Çerçi, “Yol benim, ben sana izin vermiyorum, patronuna da söyle. Büyükşehir kendi yollarına versin izni. Siz çalışmanızı yapıp gideceksiniz. Sonra ne olacak? Yunusemre Belediyesi gelsin, tekrar bunları düzeltsin, yapsın, kaldırımları düzeltsin. Milletin parasını harcasın. Benimle boşuna tartışmayın. Dosyalar hazırladım. Ben kamu otoritesiyim burada. Devleti temsil ediyorum, halkı temsil ediyorum anladın mı?” ifadelerini kullandı.

Kazı izinlerini Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden aldıklarını söyleyen bir firma yetkilisi ise, kazı yaptıkları sokak ve caddelerin asfaltlarını yenilediklerini söyledi. Bu noktada, “Sen de halkın oyuyla gelmişsin, biz de halkız. Buraya hizmet getiriyoruz” diyen bir yetkilinin sözlerine de sinirlenen Çerçi, “Sen ticari bir iş yapıyorsun. Halk burada oturanlar. Getirdiğiniz hizmeti parayla getiriyorsunuz, bedava mı getiriyorsunuz?” diyerek tepkisini yineledi.

Kazı çalışmaları nedeniyle halk, ulaşımın kötü duruma düştüğünü ve bazı noktalarda elektrik kablolarının kesilmesi nedeniyle mağdur olduklarını söylüyor. Umarız çalışmalar en kısa sürede tamamlanır.

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