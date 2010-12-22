Internet Download Manager6.27.3
Internet Download Manager ile İnternetten 5 Kata Kadar Daha Hızlı Dosya İndirebilirsiniz
Internet Download Manager Artı Yönleri
- + FTP, HTTP, HTTPS, SHTTP, Proxy desteği
- + Dosya indirme hızını yükseltme.
- + Türkçe dil desteği sunuyor.
Internet Download Manager Eksi Yönleri
- - Ücretli
Internet Download Manager, internet üzerinden yaptığınız dosya indirme işlemlerini 5 kata kadar daha hızlı yapmanıza olanak sağlayan güçlü bir dosya indirme yöneticisidir. Firefox, Google Chrome, Opera ve Internet Explorer gibi tüm popüler internet tarayıcılarıyla entegre olarak çalışabilen IDM, aynı zamanda yarım kalan indirme işlemlerinize kaldığınız yerden devam etmenize de izin verir.
Oldukça temiz ve iyi organize edilmiş bir kullanıcı arayüzüne sahip olan IDMAN, büyük ve iyi görünümlü butonları sayesinde tüm dosya yönetimi işlemlerini kullanıcılar için oldukça kolaylaştırmaktadır. Tüm indirme işlemleri türüne göre farklı klasörler üzerine indirilerek, ortaya çıkabilecek karışıklıkların önüne geçilmiş olur ve indirilen dosyalar için tam anlamıyla bir düzen sağlanmış olur. Ayrıca program içerisinde yer alan gelişmiş ayarlar menüsü sayesinde farklı dosya türleri ve indirme kaynakları için gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz.
Yeni bir güncelleme çıktığı zaman kendisini otomatik olarak güncelleyebilen Internet Download Manager, bu sayede kullanıcıların sürekli olarak programın en güncel sürümünü kullanmalarına olanak tanıyor.
Ayrıca IDM üzerinde yer alan sürükle bırak desteği, görev zamanlayıcı, virüs koruması, indirme kuyruğuna ekleme, HTTPS desteği, komut satırı parametreleri, sesler, ZIP önizleme, proxy sunucuları ve kotalı aşamalı indirme gibi özellikler sayesinde kullanıcılar, kullanıcılar bir indirme yöneticisi üzerinde ihtiyaç duyabilecekleri tüm özelliklere sahip olabiliyorlar.
Testlerim sırasında herhangi bir sorunla karşılaşmadığım Internet Download Manager, sistem kaynaklarını oldukça düşük miktarlarda kullanıyor. Tabii ki bunun dosya boyutu ve indirme hızına bağlı olduğunu söylemeliyim.
Sonuç olarak internet üzerinden dosyalarınızı indirmek için kullanabileceğiniz gelişmiş özelliklere sahip profesyonel bir programa ihtiyaç duyuyorsanız Internet Download Manager'ı mutlaka denemenizi öneririm.
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5- Internet Download Manager 6.26.9 için MEHMET ÇELİK dedi ki;
SELAMLAR SAYIN DEGERLİ İNTERNET DOWLOAD SİZ BU TÜRK CUMHURİYETININ EN SÜPEEER EN HARIKA VİDEO MÜZİK İNDİRME PROGRAMISINIZ SAYIN İNTERNET DOWLOAND SİZ BU DEGERLİ TÜRK BAYRAGIMIZ GÖKLERDE VE SEMELARDA ADINIZ GİBİ DALGALANMAYA DEVAMN EDECEKTIR ÇÜNKÜ İNTERTNET DOWLOAD SOSYAL MEDYANIN EN MÜKENMEL EŞİ VE BENZERI BULANAMAZ SİTELERINDEN BİRİDİR SİZ TEKNOLOJİNİN EN SON GELİŞMİŞ EN ÇABUK EN HIZLI VİDEO MÜZİK İNDİRME PROGRAMI OLARAK ADINI TARIHE BÜYÜK HARFLERLE YAZDIRMAYI BAŞARMIŞTIR. HELAL OLSUN SANA İNTERNET DOWLOAD SEN TEKNOLOJİNİN BULANMAZ ESERLERINDEN BİRİSİN SENİN HIZINA KİMSE YETIŞEMEZ BEN BU 4X4 ON NUMARALI MÜZİK İNDİRME PROGRAMINI TÜM ARKADAŞLARIMA TAVSİYE EDERIM DENEMEYEN KALMASIN HEY TÜRK MİLLETİ BÖYLE BİR DEGERLİ SİTEYİ BİR DAHA NERDEE BULURSUNUZ BEN BU DEGERLİ SİTEDE EMEGİ GEÇEN HERKESE SONSUZ GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDERIM SİZİ İÇİMDEN VARYA AYAKTA ALKIŞLAYASIM GELİYOR SİZİ SEVMEYEN ÖLSUN BEE ARKADAŞ İNTERNET DOWLOAD TÜRKİYEDE DAİMA BİR NUMARA SAYGILARIMLA HAYIRLI AKŞAMLAR
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Internet Download Manager 6.26.9 için Ad Soyadrüzgar dedi ki;
Lolü hızlı indirirmi oyun içi güncellemede
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5- Internet Download Manager 6.26.2 için MEHMET ÇELİK dedi ki;
SAYIN İNTERNET DOWLOAND SİZ BU TÜRKİYENİN EN İYİ EN HARIKA VİDEO MÜZİK İNDİRME PRORAGRAMISINIZ ARKADAŞ KİM NEDERSE DESIN SİZİNLE BOY ÖLÇÜŞEMEZ İŞTE O KADAR ÇÜNKÜ TÜRKİYEDE BÖYLE ON NUMARA VİDEO MÜZİK İNDİRME SİTESI HAYATTA BULANAMAZ BUNU BAGIRA BAGIRA SÖYLÜYORUM BU SİTEDE EMEGİ GEÇEN HERKESE SONSUZ TEŞEKKÜR EDIYORUM SAYGILARIMLA HAYIRLI İŞLER DİLİYORUM İNTERNET DOWLOAND TÜRKİYEDE DAİMA BİR NUMARA
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Internet Download Manager 6.25.23 için Ziyaretçi dedi ki;
satın alma gerekiyor satın almadan kullanılmıyor mu acaba
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Cevap yazan: hakan30 gün ücrertsiz7 Ağustos 2016 Pazar - 01:57:35 - Şikayet Et
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5- Internet Download Manager 6.25.21 için MEHMET ÇELİK dedi ki;
SELAMLAR SAYIN DEGERLİ İNTERNET DOWLOAND SİZ TÜRK CUMHURIYETININ EN MUHTEŞEM EN SÜÜÜPER VİDEO MÜZİK İNDIRME PROGRAMI OLARAK DİĞER MÜZİK İNDİRME PROGRAMLARINA BİR ADIM ÖNDE FARK ATARAK ADINI TARIHE BÜYÜK HARFLERLE YAZDIRMAYI BAŞARMIŞTIR.HELAL OLSUN SANA İNTERNET DOWLOAND YÜRÜ BEE BU YOLDA SENİ KIMSE TUTAMAZ BEN BU ŞAHANE 4X4 ON NUMARA MUZİK İNDIRME PROGRAMINI TÜM ARKADAŞLARA TAVSIYE EDERIM TÜRKİYEDE BÖYLE EŞİ VE BENZERI MÜZİK İNDİRME PROGRAMINI HAYATTA BULAMAZSINIZ BEN BU SİTEDE EMEGI GEÇEN HERKESE SONSUZ TEŞEKKÜR EDERIM SAYIN DEGERLİ İNTERNET DOWLOAND ŞİMDİDEN RAMAZAN BAYRAMIZI EN İÇTEN KUTLARIM SİZİ SEVMEYEN ÖLSUN BEE KARDEŞ BEN YORUMLARIMIZI YAYINLAYAN SİTENIN GENEL YÖNETICISINE SONSUZ TEŞEKKÜR EDERIM HER ZAMAN SİZ BİZİM İÇİN BİR NUMARASINIZ SAYGILARIMLA HAYIRLI İŞLER DİLİYORUM
- Lisans:
- Deneme Sürümü
- Dil Desteği:
- Almanca italyanca ispanyolca Fransızca Türkçe İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 8,994 / 9,099,177
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Tonec Inc.
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