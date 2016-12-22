İnternet Fenomeni Psikoloğun Foyası Meydana Çıktı!

Instagram üzerinde kendisi psikolog olarak tanıtan ve binlerce takipçiye ulaşan Çağla Düvenci Sönmez isimli fenomen ismin, aslında psikolog olmadığı ortaya çıktı. Türk Psikologlar Derneği, sahte psikolog Sönmez hakkında yasal yollara başvuracaklarını açıkladı. İnternet üzerinde bu tür sahtecilik olaylarına çok rastlanıyor. Bu yüzden kullanıcıların özel bilgilerini paylaşmadan önce çok dikkatli olmaları gerekiyor.

Annelik ve çocuk gelişimi üzerine yazılar yazdığı Social Mom isimli internet sitesi ve 185 bin kişinin takip ettiği Instagram hesabıyla tanınan Çağla Düvenci Sönmez, kendisini psikolog olarak tanıtıyor ve seminerler düzenliyordu. Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde düzenlenen bir etkinlikte bile konuşan Sönmez, Bilgi Üniversitesi Psikoloji-Sosyoloji mezunu olduğunu söylüyordu. Sönmez'in internet üzerinden yapacağı danışmanlık için 118 TL, yüz yüze görüşme için de 250+KDV olarak ödeme talep ettiği de ortaya çıkmıştı.

Ünlü ismin psikoloji mezunu olmadığına dair söylentilerin çıkmasının ardından, Bilgi Üniversitesi Öğrenci İşleri, Sönmez'in 27 Ocak 2010'da Sosyoloji Bölümü'nden mezun olduğunu ve diploma numarasının da 127... olduğunu açıkladı. Kısaca kendi üniversitesi Çağla Düvenci Sönmez'in psikolog olmadığını kesin bir dille ortaya koymuş oldu.

Türk Psikologlar Derneği de konuyla ilgili yapıtığı açıklamada, "Son günlerde basına yansıyan ve gelen şikayetler doğrultusunda yapılan incelemelerde psikoloji diploması olmadığı halde psikolog unvanıyla çalıştığı görülen kişi hakkında yasal yollara başvuracağımızı, Derneğimizin sürecin takipçisi olacağını, meslek haklarımızı koruyacağımızı ve her zaman toplum ruh sağlığına tehdit oluşturabilecek bu gibi faaliyetlerin karşısında duracağımızı kamuoyuna ve meslektaşlarımıza duyururuz. Bu vesileyle psikolojik destek hizmeti alınacak kişilerin ruh sağlığı alanındaki yetkinliklerinin sorgulanması gerektiğini önemle hatırlatmak isteriz" dedi.

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