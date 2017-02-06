İnternet Kullanıcıları Dikkat: 'Yeni Bir Saadet Zinciri Doğdu'

Türkiye'de insanların kısa vadede zengin olma hayali, zaman zaman istenmeyen durumların oluşmasına neden oluyor. Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin araştırdığı yeni bir saadet zinciri oluşumu da insanların tekrardan uyarılması gerektiğini bize gösteriyor. Sanal para üzerinden yeni üyelikler oluşturulan bu saadet zinciri, Dinçer Gökçe'nin haberine göre, son bir yılda 24 bin kişiden 100 milyon Euro’ya yakın para topladı. Toplanan paraların ise döviz büroları üzerinden Malta ve Slovenya’ya gönderildiği iddia ediliyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın denetime aldığı şirket için Malta'dan da bir uyarı geldi. Yetkililerin "Paranız batabilir; dikkatli olun" dediği saadet zinciri, piramit ponzi sistemi ile yeni üyelik topluyor. Türkiye genelindeki bir çok ildeki otellerde yapılan sunumlarda kazanılan yeni üyeler, giriş için belli bir miktar para ödüyor. Dinçer Gökçe'nin ulaştığı verilerde, insanların 300 dolar ile 24 bin Euro arasında bir para ödedği belirtiliyor.

Konuyla ilgili Dinçer Gökçe'ye açıklama yapan ismini paylaşmayan bir kaynak, "20 bin Euro veren ertesi gün hipnoz olmuş gibi 50 bin Euro veriyor. Ürkütücü bir durum yaşanıyor” dedi. Dinçer Gökçe'nin bu noktadan sonra paylaştığı bilgiler ise dikkate değer bir nitelik taşıyor.

Dinçer Gökçe'nin ulaştığı bilgilere göre, Coinspace İnternet Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş şirketinde geçtiğimiz yıl hisse devri olmuş. 600 bin TL sermayeli şirketin 570 bin TL’lik hissesi Malta’da yaşayan Slovenya uyruklu Mojca Plut’a devredilmiş. Şirketin kurucusu Selçuk Özkan'ın geçtiğimiz yıl sonunda Ankara'da kurduğu Espasnet İnternet Bilgisayar Hizmetleri Tic. A.Ş isimli şirket üzerinden ise sistemin network ayağı yürütülüyormuş.

Haberde, yeni bir saadet zinciri olarak belirtilen Coinspace'in Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetim programına alındığı belirtiliyor. Malta Finansal Hizmetler Otoritesi ise, şirkete herhangi bir lisans veya yetki belgesi vermedikleri ifade ediliyor.

Konuyla ilgili telefonla görüşülen Selçuk Özkan, yürüttükleri faaliyetlerin yasal çerçevede olduğunu, yapılan ödemelere karşı faturaların da kesildiğini ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin aldıklarını söyledi.

Çalışmalar ne sonuç verecek hep birlikte göreceğiz. Siz bu ve bunun gibi oluşumlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

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