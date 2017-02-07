İnternet Kullanıcıları Üzgün: Altyazı.org Kapandı!

Şu üç günlük dünyada iyi bildiğimiz her şey gidiyor. Türkiye'de internet tarihine adını altın harflerle yazdıran, tüm zamanların en popüler altyazı sitelerinden Altyazı.org, eski adıyla bilenler için Divxplanet, sebebini tam olarak bilmediğimiz bir nedenden ötürü kapandı. O gidince, bir çınarı daha kaybettik.

Altyazı ekleme sitelerinin hayatımızda önemli bir yeri var. İnternetin ilk yıllarından kalan "topluluk" anlayışının ve kolektif çalışmaların en iyi örneklerinden biri olan Altyazı.org, gönüllülük esasıyla bizlere pek çok yabancı filmin Türkçe altyazısını sunmuştu. Ne yalan söyleyelim, iyi bir ev sahibiydi. Fakat dün gönderdikleri bir tweet ile faaliyetlerini durdurduklarını açıkladılar.

https://t.co/esdrJPQPLU (divxplanet) faaliyetlerini durdurmuştur. Bugüne kadar emek veren herkese teşekkürler. Kamuoyunun bilgisine. — Altyazi.org (@altyazi_org) 6 Şubat 2017





Geçtiğimiz 1 Şubat tarihinden bu yana Altyazı.org adresine ulaşılamıyordu. Site yetkilileri, "Merhaba, sitemize geçici olarak erişim problemi yaşanmaktadır. En kısa zamanda sorun çözülecektir" şeklinde bir tweet atmışlardı. İnsanlar bir anda sitenin tamamen faaliyetlerini durdurduğunu görünce şok oldu. Altyazı.org'un hukuki bir nedenden ötürü mü ya da bir baskı sonucunda mı, yoksa maddi sebeplerle mi kapandığı henüz belli değil.

Ekşisözlük yazarı zhang, "Sevgili arkadaşlar, sitenin yönetimde üç ayağı vardı. birisi içeriği idare eden ben, birisi kodlama yapan arkadaş, birisi de domain sahibi ve server işlerini halleden. Burada olan şey, sitenin birden kapanması, domain sahibinin sırra kadem basmasıdır. ne oldu, ne bitti de siteyi kapattı, servera erişilemiyor, bilme şansımız yok. Bir gün bekledik, iki gün bekledik, üç gün bekledik... Sonunda bu durumun kalıcı olduğuna dair fikir birliği oluştu ve sitenin kapandığını duyurduk" dedi.

Bakalım ilerleyen günlerde nasıl gelişmeler olacak. Yerin kolay kolay doldurulmaz Altyazı.org!

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