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İnternet Kullanımında Android, Windows ile Kafa Kafaya Geldi

İnternet Kullanımında Android, Windows ile Kafa Kafaya Geldi

2017 Şubat ayı internet kullanan platformlar raporu Microsoft'un tüylerini diken diken edebilir. Çünkü Android işletim sistemleri çok az bir farkla Windows işletim sisteminin ensesine yapışmış durumda.

Şöyle ki, artık mobil internet kullanımının artık mobil cihazlarda ne kadar artmış olduğunu da bu rapordan kolaylıkla anlayabiliriz. Mobil telefonların neredeyse hepsinin internete bağlandığını var sayarsak, işletim sistemi olarak da Android'in dünya üzerindeki kullanım yoğunluğunu bu varsayıma eklersek, aşağıdaki çizelge Microsoft'u dehşete düşürebilir. Bunun yanı sıra hem Windows işletim sistemlerinde ki durağanlığın hem de pazarın neden mobil cihazlara yönlendiği hakkında çıkarımlar da yapabiliriz. Kısaca bir rapor, tüm merak ettiğimiz sorulara cevap veriyor.

İnternet Kullanımında Android, Windows ile Kafa Kafaya Geldi

9to5Google'da yayınlanan StatCounter'ın raporu Google Android işletim sistemlerinin Microsoft Windows'u yakaladığını hatta birkaç ay içinde geçebileceğini gösteriyor.

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Yazar: - 08.03.2017

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