İnternet Sağlayıcılarının Korsan İçerikleri Engellemesi İsteniyor

Amerika Kayıt Endüstrisi Derneği (RIAA) ve diğer 14 grup, Amerikan Telif Dairesi'ne gönderdikleri bir mektup ile korsan içeriklerin internet sağlayıcıları tarafından filtrelenmesini istediler.

Güncel DMCA (Dijital Milenyum Telif Yasası) ile üzerinde anlaşma sağlanan içerik koruma kurallarının çok "külfetli" ve "etkisiz" olduğunu söyleyen kayıt endüstrisi şirketleri, internet sağlayıcılarının korsan içeriklere erişimi engellemelerini ya da artık "antika" konumuna gelen yayından kaldırma sürecinde reforma gidilmesini istediler. Geçtiğimiz yıllarda Amerika'nın beş büyük internet sağlayıcısının ortak imzasıyla başlatılan korsanı engelleme çalışmalarının da caydırıcılıktan uzak olduğunun altını çizen kurumlar, altı haftalık cezanın korsanı engellemediğini belirttiler.

Gruplar, DMCA uyarınca "külfetli" yayından kaldırma sürecinin, hak sahiplerine internet sağlayıcılarına tekrar tekrar yayından kaldırma talebinde bulunmalarını zorunlu tutan "sonsuza kadar süren bir köstebek oyunu"na yol açtığını söylüyorlar. Mevcut sistem, sağlayıcıların bir bildirim aldıktan sonra korsan içeriği "hızlı bir şekilde" kaldırmalarını ve telif hakkı ihlali davalarında yasal koruma sağlamalarını zorunlu kılıyor.

İşlemlerin hızlandırılmasının, internet sağlayıcılarına ve web servislerine teknik zorluklar çıkarabileceği de söylendi. Google, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile kendisine yapılan başvuruların %99'luk kısmının nihayete ulaştırıldığını söylese de, "başvuruların çoğunun muhattaplarının zaten arama sonuçlarında çıkmadığını" da belirtmişti. Yayıncıların artık bu istekleri otomatik sistemlere bağladığının da altı çizildi. Yani herhangi bir müzik yayıncısı, kullandıkları yazılımlar ile tespit ettikleri siteleri otomatik olarak bu kurumlara bildirmeye başlamışlardı. Bunun yanı sıra YouTube ve Facebook gibi kimi büyük mecralar da telif hakkı içeren yayınları otomatik olarak kaldıran sistemleri, uzun zaman önce devreye sokmuşlardı.

RIAA ve diğer içerik hakkı sahipleri, çevrimiçi filtre sistemleri için uzun zamandır baskı yapıyorlar. Gruplar geçen hafta gönderilen mektupta, bu tür sistemlerin daha geniş sansüre ve adil kullanımda korunan içeriğin kaldırılmasına yol açabileceği endişelerini ise reddetmişlerdi.

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