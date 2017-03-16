İnternet Sitelerinin Çoğuna 'Kötü Botlar' Saldırıyor

İnternet trafiğinin yüzde 40'ını botların oluşturduğu biliniyordu. Yapılan yeni bir araştırmaya göre, bu miktarın yarısı kötü huylu botlardan oluşuyor.

Araştırmanın diğer sonuçlarına göre bu kötü huylu botlar, internet sitelerinin yüzde 96'sına yani neredeyse tamamına saldırılarda bulunuyor. Bu da birçok internet sitesinin verilerinin çalınması veya kullanıcıların bu sitelerdeki hesaplarının ele geçirilmesi anlamına geliyor.

Distil Networks firmasının araştırmasına ve yayınladığı raporlara göre durm bu kadar cidda. Firma, internetteki botların tespiti ve bunların azaltılması konusunda çalışmalar yürütüyor. Kötü huylu bot kavramını pek bilmeyen okuyucularımız için tarif etmek gerekirse, bunların hackerlar tarafından otomatikleştirilmiş zararlı programlar olduklarını söyleyebiliriz.

Yüzde 96 gibi yüksek bir orandan söz edildiği için, üyelik girişi gerektiren tüm internet sitelerinin bu tarz saldırılara maruz kaldığını söylemek mümkün. Bu saldırılar genellikle rakip firmalar, internet siteleri, hackerlar, spam yollayıcıları ve hesap hırsızları tarafından düzenleniyor.

Açıklamalara göre, kötü botların yüzde 60'ı veri biriktirme merkezleri tarafından gönderiliyor. Örneğin Amazon, son üç yıldır en büyük internet servis sağlayıcısı (ISP) olarak seçilmiş olsa da böyle büyük bir firmanın bile trafiğinin çoğunu kötü huylu botlar oluşturuyor. Bu konuda da hem internet sitelerinde üyelikleri olan kullanıcıların, hem de internet sitel sahiplerinin dikkatli olması ve ellerinden gelen tüm güvenlik önlemlerini alması gerekiyor.

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