İnternete Bağlı Cihazlar Tehlike Saçıyor

Siber güvenlik hizmeti veren Arbor Networks isimli internet şirketi, geçtiğimiz yılın gündem maddelerinden bir tanesi olan DDoS saldırılarına dair bir rapor yayınladı. Raporda Nesnelerin İnterneti ile çalışan cihazların yarattığı tehlikeye dikkat çekildi.

Dünyadaki internet sağlayıcılarının büyük bir bölümüne siber koruma hizmetleri sunan ABD'nin köklü güvenlik şirketlerinden Arbor Networks, yıllık olarak yayınladığı raporların yenisini yayınladı. '12. Küresel Güvenlik Alt Yapısı Raporu' isimli raporda 2015-2016 yıllarına ait güvenlik verileri paylaşılırken, herkesin muzdarip olduğu DDoS saldırılarına değinildi ve bu saldırılarda IoT cihazların önemine dikkat çekildi.

Internet of Things (IoT) ya da Türkçe karşılığı ile Nesnelerin İnterneti, ilerleyen yılların değişmez teknolojileri arasında gösteriliyor. Bu teknolojilerle birlikte evimizdeki her eşyanın "akıllı hale getirilmesi", böylece rahatça kontrol edilmesi amaçlanıyor. Fakat henüz şirketler bu teknolojilerin geliştirilme aşamalarının çok başında olduklarından, IoT cihazlar bir takım güvenlik açıkları da taşıyorlar. Siber saldırganlar da eşyaların bu açıklarını kullanarak, onları bir silaha dönüştürüyor ve yaptıkları saldırılarda bir üs olarak kullanıyorlar.

IoT eşyaların silah olarak kullanımına dikkat çeken Arbor Networks’ün araştırmasına göre, 2016’da yapılan DDoS saldırılarının boyutu saniyede 800 Gb’a ulaşarak 2015’te kaydedilen rakamın yüzde 60 üzerine çıktı. Özellikle IoT botnetlerinin gündeme getirdiği tehditlere dikkat çeken Arbor Networks Türkiye Kıdemli Danışmanı Tuna Taktak, “Bu cihazların milyarlarcası kullanımda ve büyük saldırılar başlatmak için kolayca silah olarak kullanılıyorlar. Tehdit ve haklı endişelerle birlikte artan bir şey daha var: Güvenlik teknolojilerinin standartları ve siber olaylarla anında müdehale süreçlerinin daha iyi yönetilmesi.” dedi. Arbor Networks'ün hazırladığı raporda dikkat çeken diğer ayrıntılar ise şöyle:

İnternet sağlayıcılarının yarısından fazlası bu yıl aylık 21 saldırıya maruz kalırken, bu rakam geçen seneye göre yüzde 44 yükseldi.

Kamu sektörü ve özel sektördeki katılımcıların yüzde 45’i ayda 10’dan fazla saldırıyla karşı karşıya kaldı.

Hizmet sağlayıcıların yüzde 67'si, kamu ve özel sektördeki katılımcılarınsa yüzde 40'ı ağlarında devasa saldırılar gördü.

Veri merkezlerinin %61, bütün veri yollarını dolduran saldırılarla karşılaştılar.

Veri merkezi ve bulut sağlayıcılarının yüzde 25'i, büyük bir DDoS saldırısı maliyetinin 100 bin doların üzerine çıktığını, yüzde 5’i ise 1 milyon doların üstüne çıkan maliyetlerin oluştuğunu söylediler.

Internet of Things ya da Nesnelerin İnterneti Nedir?