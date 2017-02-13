İnterneti Sadece İnsanlar Kullanıyor Sanıyorsanız Yanılıyorsunuz!

Yapılan araştırmalara, internet trafiğini sadece insanların yaratmadığını ortaya çıktı. En azından gerçek insanlar tarafından. Detaylı düşünülecek olursa, bu konuda fazla bir araştırma yapmaya da gerek yokmuş aslında.

İnternet yoğunluğunun büyük bir bölümünü botlar tüketiyor. Biz her ne kadar cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve PC'lerin başında duran bireyler tarafından tüketildiğini düşünsek de durum hiç böyle değil. Bu dev iletişim ağı, birbirleri arasında iletişim kuran cihazların ve çeşitli veri alışverişinde bulunan botların da kullandığı bir araç.

Bildiğimiz üzere botlar, insanların yapabildiği pek çok internet işlevini yerine getirebiliyor otomatik mesajlara atabiliyor, arama yapabiliyor, forumları yönetebiliyor ve sosyal medyada görevler üstlenebiliyorlar. Özellikle müşteri hizmetleri ve sosyal medyada aktif görevler edinebilen bot'ların sayısı hafife alınacak gibi değil. Bu botların birbirleriyle de organik bir bağları var. Birbirlerini sorgulayabiliyor ve büyük veri tabanlarından bilgi çekebiliyorlar. Bu durumda bot'lar da interneti neredeyse bizim kadar verimli kullanabiliyor ve hatırı sayılır bir internet trafiği oluşturuyorlar. Bunların yanı sıra IOT yani Nesnelerin İnterneti ve iletişim halinde kalmak zorunda olan tüm araçlar da internet traiği yaratabiliyorlar.

Tüm bot'lar iyi huylu da olmayabiliyorlar. DDoS saldırıları da bot'lar kullanılarak yapılıyor. Bu noktada muazzam veri kullanarak veri hırsızlığı gerçekleştirebiliyorlar. Özellikle art niyetli bu yazılımlar normalden daha fazla veri tüketebiliyor ve genel kullanımı etkili bir biçimde kullanarak yavaşlatabiliyorlar.

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