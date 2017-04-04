İnternetten Korsan Film İndiriyorsanız Bu Haber Sizi Çok Üzecek!

Telif hakları yasaları ağırlığını koydukça "torrent sitesi" olarak da bilinen film ve dizi indirme siteleri tek tek kanunlara karşı boyun eğmek zorunda kaldılar. Pek çok popüler torrent film ve dizi kaynağı, teker teker kapanarak tarihe gömüldüler.

İnternetin belki de en büyük korsan içerik paylaşım platformlarından olan Kickass Torrents, korsan film indirenlerin kutsal toprağı The Pirate Bay, Hindistan menşeli ExtraTorrent ya da 1337x gibi siteler artık yoklar. Ya da bir var, bir yoklar.

Torrent arama motorları gibi hizmet gören bazı adresler de artık çalışmıyorlar. "Emeğe Saygı" mottosuyla birer birer dışlanan ya da çökertilen bu "torrent" kaynaklarına bir yenisi daha eklendi. Düzenle bir şekilde kategorilere bölünmüş şekilde milyonlarca torrent'i 2008 yılından beri bünyesinde bulunduran Bitsnoop.com'da bir mesaj yayınlayarak yayın hayatına son verdiğini açıkladı. Sayfasına gittiğinizde "Güzel bir yolculuktu, ancak her şeyin de bir sonu var. Teşekkürler. Sizi seviyoruz. Sizi özleyeceğiz. Harika olmaya devam edin" mesajı ile karşılaştığınız Bittsnoop.com, 25 saniye içinde kullanıcıları https://zooqle.com/ sitesine yönlendirerek torrent hizmetlerine öaktırmadan devam ediyor.

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