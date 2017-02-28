İnternetten Telefon Sipariş Edenlere Biber Gönderenler, Hapis Cezası Aldılar

“Güvenmiyorum da, Biber de çıkabilir.”Samsun’da yaşayan Sevdem P.’ye, internetten sipariş ettiği akıllı telefon yerine biber gönderen 2 kişi, hapis cezasına çarptırıldı.

3 Mart 2014’de gerçekleşen alışveriş sonucu Sevdem P.’ye biber gönderen, Fatih K. ve Sezer M.’ye dolandırıcılık suçuyla açılan dava sonuçlandı. İnternetten satış yaptıklarını onaylayan, olayı hatırlamadığını iddia eden Sezer M., “Genelde cep telefonlarını ben gönderiyorum. Fatih K. ile ve soyadını hatırlamadığım İbrahim ile satış yapıyoruz. Biber gönderdiğimi hatırlamıyorum." dedi.

İnternetten anlamadığını ve satış ile bir alakası olmadığını öne süre Fatih K.’ye ve Sezer M.’ye ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan ceza verildi. Mahkeme, Fatih K.'yi 2 yıl 6 ay hapis ve bin lira adli para cezasına, Sezer M.'yi ise 3 yıl hapis ve bin 200 lira adli para cezasına çarptırdı.

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