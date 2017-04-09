İnternetten Uçak Bileti Aldı, Hayatının Şokunu Yaşadı!

Hollanda’da yaşayan ve seyahatten hoşlanan bir öğrenci, Avustralya'nın Sydney kenti yerine Kanada'nın Sydney kasabasına gitti. Amacının sadece Avustralya Sydney kentini görmek olduğunu söyleyen 18 yaşındaki Milan Schipper, bileti ucuz bulunca hemen aldığını açıkladı.

Bu arada Kanada’nın oldukça kuzeyinde yer alan Sydney kasabasında 1.5 derecelik bir ısı bile sıcak sayılıyor :)

Uçağı Görünce Şüphelendim!

Milan Schipper, Toronto’da aktarma yaptığı sırada bineceği uçağın çok küçük olduğunu, uçağın Sydney’e nasıl gideceğini düşündüğünü söyledi.

Havayolu Şirketi Ücretsiz Bilet Hediye Etti!

Kısa süreli heyecanı yüzünden yanlış bilet alıp yolunu şaşıran Milan Schipper’i havayolu şirketi ücretsiz olarak Amsterdam’a geri götürdü.

Benzer Bir Olay Daha Önce de Yaşandı!

Bir isim benzerliği yüzünden yaşanan bu olay, aslında ilk değil. Kanada’nın Sydney kasabası daha öncede benzer bir olayla gündeme gelmişti. 2002 yılında İngiliz bir çift aynı hatayı yapıp Avustralya yerine Kanada’ya gitmişti.

Siz siz olun, bilet alırken gideceğiniz havalimanlarını iyi kontrol edin, ucuz bilet uğruna başınızı ağrıtmayın :)

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