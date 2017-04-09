?     Geri Bildirim
TamindirHaberİnternetİnternetten Uçak Bileti Aldı, Hayatının Şokunu Yaşadı!

İnternetten Uçak Bileti Aldı, Hayatının Şokunu Yaşadı!

internetten uçak bileti

Hollanda’da yaşayan ve seyahatten hoşlanan bir öğrenci, Avustralya'nın Sydney kenti yerine Kanada'nın Sydney kasabasına gitti.  Amacının sadece Avustralya Sydney kentini görmek olduğunu söyleyen 18 yaşındaki Milan Schipper, bileti ucuz bulunca hemen aldığını açıkladı.

Bu arada Kanada’nın oldukça kuzeyinde yer alan Sydney kasabasında 1.5 derecelik bir ısı bile sıcak sayılıyor :)

Uçağı Görünce Şüphelendim!

Milan Schipper, Toronto’da aktarma yaptığı sırada bineceği uçağın çok küçük olduğunu, uçağın Sydney’e nasıl gideceğini düşündüğünü söyledi.

Havayolu Şirketi Ücretsiz Bilet Hediye Etti!

Kısa süreli heyecanı yüzünden yanlış bilet alıp yolunu şaşıran Milan Schipper’i havayolu şirketi ücretsiz olarak Amsterdam’a geri götürdü.

Benzer Bir Olay Daha Önce de Yaşandı!

Bir isim benzerliği yüzünden yaşanan bu olay, aslında ilk değil. Kanada’nın Sydney kasabası daha öncede benzer bir olayla gündeme gelmişti. 2002 yılında İngiliz bir çift aynı hatayı yapıp Avustralya yerine Kanada’ya gitmişti.

Siz siz olun, bilet alırken gideceğiniz havalimanlarını iyi kontrol edin, ucuz bilet uğruna başınızı ağrıtmayın :)

İndir12.9 MB
Skyscanner iOS
Skyscanner iOS iPhone ve iPad İçin Ucuz Uçak Bileti Bulma Uygulaması

İndir6.9 MB
Skyscanner Android
Skyscanner Android Android için Uçak Bileti Bulma Uygulaması

Android İçin En İyi 10 Uçak Bileti Ve Otel Uygulaması

Editöre Yaz:
Yazar: - 09.04.2017

İnternetten Uçak Bileti Aldı, Hayatının Şokunu Yaşadı! İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Uzaydaki Tüm Çöpleri Toplama Yarışı Başladı Uzaydaki Tüm Çöpleri Toplama Yarışı Başladı İnsan yapımı milyonlarca teknolojik parça, şu an Dünya'nın yörüngesinde dönmeye devam ediyorlar. Bazı çok büyük bazısı da teleskoplardan…
Cortana Sadece Ses Komutlarıyla Windows 10 Kurabilecek Cortana Sadece Ses Komutlarıyla Windows 10 KurabilecekMicrosoft'un dijital asistanı Cortana'nın gelecek güncellemelerle birlikte Windows 10'un kurulumuna yardımcı olabileceği ortaya çıktı. Oldukça… Xiaomi Mi 6'nın Özellikleri Ortaya Çıktı Xiaomi Mi 6'nın Özellikleri Ortaya ÇıktıÇinli telefon üreticisi Xiaomi, yüksek donanımlı ürünleri oldukça makul fiyatlara satmasıyla tanınıyor. Aynı politikayı yeni telefonunda…
Western Digital, 10 TB Hard Disk ile Sizi Coşturacak! Windows Insider Programı Genişledi

ÇOK OKUNAN HABERLER

İNTERNET HABERLERİ