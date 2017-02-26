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InterPlanet
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InterPlanet

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Editör Puanı: 5/5
5
InterPlanet
InterPlanet
InterPlanet
InterPlanet
InterPlanet

Galaksiyi fethedin.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

InterPlanet, uzay temalı strateji oyunlarından keyif alıyorsanız oynamanızı istediğim kaliteli bir yapım. Android platformunda 1 GB altı kaliteli grafiklere sahip bu denli detaylı menüler içeren ve savaş atmosferini çok iyi yansıtan uzay savaş oyununa az denk gelirsiniz.

Tablet en kötü phablette oynanması gerektiğini düşündüğüm uzay strateji oyununda gelişmiş teknolojiye sahip ve insan görünümünde olmayan Anxo adında bir ırk tarafında veya gelişmekte olan insanlık tarafında olabiliyorsunuz. İki ırkın da güçlü ve zayıf olduğu noktalar var elbette. Zaten üssünüzü korurken ve saldırırken zayıf noktaları keşfediyorsunuz. Güçlü mayınlar, etkili toplar, yapılardan oluşan filonuzla düşmanları geri püskürtmeye çalışıyor, üslerine girerek büyümenizi sürdürüyorsunuz.

Fazlasıyla detaylı olan oyunun tek beğenmediğim yanı; Türkçe dil desteği sunmaması oldu. Bolca ara diyalogların yanı sıra üssünüzü geliştirmek adına mecbur girmeniz gereken menü detaylı hazırlandığından yeterli seviyede İngilizceniz yoksa oyundan alacağınız zevk de minimum seviyede olacaktır.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
4:33
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