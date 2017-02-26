InterPlanet(iOS)
Yaratıklar mı? İnsanlar mı? Tarafınızı seçin, savaşın.
InterPlanet, iki ırkın uzayın derinliklerinde gerçekleşen savaşı üzerine kurulu strateji oyunu. iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapmasıyla şaşırtan uzay savaş oyunu, boyutuna göre oldukça kaliteli görseller sunuyor.
Kaynak ele geçirme amacıyla karşılıklı iki tarafın amansızca savaşına konuk oluyoruz InterPlanet’te. Seçebildiğimiz iki ırk var. Bir tarafta gelişmekte olan insanlık, diğer tarafta gelişmiş teknolojileri ellerinde bulunduran Anxo… İki ırkın da güçlü olduğu ve zayıf kaldığı noktalar var. Oyunun başlangıcında gösterilen savaş nedenini ve görevinizi anlatan bölümde ırkınızı da tanımış oluyorsunuz zaten.
Mayınlar, toplar, yapıları bir araya getirerek üssünüzü güçlendirip düşmanlara karşı savunmaya çalışmanın yanı sıra yeterli büyümeyi sağladıktan sonra düşman üslerine sızma girişiminde bulunduğunuz oyunda menüler savaş alanı kadar karmaşık yapıda. Bir mobil oyundan beklenmeyecek kalitede, özenle tasarlanmış her şey. Bu noktada oyunun Türkçe dil desteği olmadığını söylemek gerek.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- 4:33
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InterPlanet Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- Youtube GOYoutube Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı