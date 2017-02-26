?     Geri Bildirim
InterPlanet
TamindirMobilOyunlarStratejiInterPlanet - IPhone Ve IPad İçin Uzay Oyunu

InterPlanet

(iOS)
InterPlanet İndir Hemen İndir

331 MB
Editör Puanı: 5/5
5
InterPlanet
InterPlanet
InterPlanet
InterPlanet
InterPlanet

Yaratıklar mı? İnsanlar mı? Tarafınızı seçin, savaşın.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

InterPlanet, iki ırkın uzayın derinliklerinde gerçekleşen savaşı üzerine kurulu strateji oyunu. iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapmasıyla şaşırtan uzay savaş oyunu, boyutuna göre oldukça kaliteli görseller sunuyor.

Kaynak ele geçirme amacıyla karşılıklı iki tarafın amansızca savaşına konuk oluyoruz InterPlanet’te. Seçebildiğimiz iki ırk var. Bir tarafta gelişmekte olan insanlık, diğer tarafta gelişmiş teknolojileri ellerinde bulunduran Anxo… İki ırkın da güçlü olduğu ve zayıf kaldığı noktalar var. Oyunun başlangıcında gösterilen savaş nedenini ve görevinizi anlatan bölümde ırkınızı da tanımış oluyorsunuz zaten.

Mayınlar, toplar, yapıları bir araya getirerek üssünüzü güçlendirip düşmanlara karşı savunmaya çalışmanın yanı sıra yeterli büyümeyi sağladıktan sonra düşman üslerine sızma girişiminde bulunduğunuz oyunda menüler savaş alanı kadar karmaşık yapıda. Bir mobil oyundan beklenmeyecek kalitede, özenle tasarlanmış her şey. Bu noktada oyunun Türkçe dil desteği olmadığını söylemek gerek.

InterPlanet için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
4:33
InterPlanet QR Kodu Okutarak İndir

Strateji Popülerleri

  1. Clash of Clans
    Clash of ClansiPhone ve iPad için Strateji Oyunu
  2. Minecraft
    MinecraftiPhone, iPad ve iPod Touch İçin Minecraft Oyunu
  3. Mangala
    MangalaiPhone ve iPad için Strateji Oyunu
  4. Boom Beach
    Boom BeachiPhone ve iPad için Strateji Oyunu
  5. Plants vs. Zombies 2
    Plants vs. Zombies 2iPhone ve iPad için Plants vs. Zombies 2

InterPlanet Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster