İntiharı Düşünen İnternet Bağımlısı Genç, Sonunda Tedavi Oldu

Günün 11 saatini bilgisayar başında geçiren Ahmet Eren Soyluer, internet bağımlısı olduğunu fark edip tedavi oldu. Lise 1. sınıf öğrencisi genç, bu bağımlılığı yüzünden okulu bıraktı. Sadece yemek yediği zamanlarda normal hayata dönebilen Ahmet Eren, iyileşebilmek için tam 1 sene terapi gördü.

Bilgisayarda internet bağlantısındaki kopuklukta bile morali bozulan, hatta ağlayan lise öğrencisi Soyluer, 1 senede 30 kilo aldı. Bu dönemde bağımlılığı yüzünden intihar etmeyi bile aklından geçirdiğini dile getirdi. "Bağımlı olduğumu ben de fark etmeye başlayınca tedavi olmaya karar verdim" diyen Ahmet Eren, Küçükçekmece Belediyesi’nin hayata geçirdiği Bağımlılıkla Mücadele Danışmanlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (BAYAMER), uzman psikolog ve psikiyatrların gözetiminde 1 yıl bireysel ve aile tedavisi gördü. Gencin, bilgisayar kullanımı günde 1 saate, ardından da haftada 1 saate indirildi.

Oynadığı oyunu rüyalarında bile gördüğünü, oyunda yenildiğinde depresyona girdiğini anlatan Soyluer, "Ailem ‘Oynama’ dedikçe onlara inat daha fazla vakit geçiriyordum. Okulda, teneffüs olsun da telefonumdan oyun oynayayım diye bekliyordum” dedi. Arkadaşlarıyla iletişimi kesilen ve gözlük numarası 1.25’dereceden 2.5’edereceye yükselen ama oynamayı sürdüren Ahmet Eren, tedavi sonrası bu bağımlılığından kurtuldu.

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