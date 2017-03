Into the Badlands Blade Battle, AMC'nin Into the Badlands adlı dizisinin resmi mobil oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olan Into the Badlands Blade Battle'da ateşli silahların olmadığı bir döneme yolculuk ediyoruz. Oyundaki kahramanlarımız kılıçlarını kullanarak rakipleriyle savaşmaktalar. Biz de kahramanlarımızı yönlendirerek aksiyona dahil oluyoruz.

Into the Badlands Blade Battle'da farklı kahraman seçeneklerine sahgibiz. Into the Badlands dizisinden tanıdığımız Sunny, The Widow, M.K., Tilda, Quinn gibi kahramanlar oyunda yer almakta. Oyunda ilerledikçe bu kahramanların kilidini açabilmekteyiz.

Into the Badlands Blade Battle izometrik kamera açısıyla oynanan bir aksiyon oyunu. Oyundaki bölümlerde düşmanlarınız size dört bir yandan saldırırken kılıcınızla onlara karşiılık veriyorsunuz. Parmağınızı ekranda sürükleyerek düşman ataklarına karşılık vermeniz mümkün. Ayrıca heyecan verici kombolar da yapabiliyoruz.

Into the Badlands Blade Battle yüksek grafik kalitesine sahip olan bir oyun.