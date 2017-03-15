Invizimals: Battle Hunters, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden zorlu mücadelelere katıldığınız oyunda efsanevi canavarları kontrol ediyorsunuz.

Efsanevi yaratıkların yer aldığı bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkan Invizimals: Battle Hunters, birbirinden zorlu mücadelelerin ve farklı karakterlerin yer aldığı zevkli bir oyundur. Oyunda topraklarınızı genişleterek yeni canavarlar keşfetmeye çalışıyor ve rakiplerinizde ölüm kalım mücadelesi veriyorsunuz. Tuzaklar kurarak canavarları yakalayabiliyor, eğitebiliyor ve özel yeteneklerle donatarak arenada kullanıyorsunuz. Radar sistemi kurarak canavarları tespit ediyor, tuzaklarla da yakalıyorsunuz. Son derece eğlenceli olan oyunda güçlü olmaya ve rakiplerinizi birer birer alt etmeye çalışıyorsunuz. Robotların da yer aldığı oyunda benzersiz yaratıkları toplamalısınız. Eşsiz ortamlarda geçen oyunda diğer oyuncuların köylerine de baskın yapabiliyor ve kaynaklarına hükmedebiliyorsunuz.

Zevkli bir kurguya sahip olan oyunda çok eğleniyor ve boş vakitlerinizi güzel şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Destan yazabileceğiniz bir ortam sunan Invizimals: Battle Hunters'ı mutlaka denemelisiniz. Savaş oyunlarından hoşlanan biriyseniz eğer bu oyunu mutlaka denemelisiniz.

Invizimals: Battle Hunters oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.