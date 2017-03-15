Efsanevi yaratıkların ve zorlu mücadelelerin yer aldığı bir rol yapma oyunu olan Invizimals: Battle Hunters, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.

Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz bir oyun olarak dikkkat çeken Invizimals: Battle Hunters, efsanevi yaratıkların ve zorlu mücadelelerin yer aldığı bir oyundur. Oyunda topraklarınızı genişletiyor ve farklı yaratıkları yakalamaya çalışıyorsunuz. Ölüm kalım mücadelesi verdiğiniz oyunda aldığınız kararların stratejik olması da gerekiyor. Tuzuaklar kurarak yaratıkları yakalıyor ve önce eğitip sonra geliştirerek savaşabilir bir hale getiriyorsunuz. Başka oyuncuların köylerine baskınlar yapıp kaynakları fethedebileceğiniz bir imkanı da sunan oyunda çok eğleniyor ve savaşlara doyuyorsunuz. Benzersiz bir atmosfere sahip olan oyunda eğlenceli vakitler geçirebiliyorsunuz.

Son derece eğlenceli olan oyunda güçlü olmaya ve rakiplerinizi birer birer alt etmeye çalışıyorsunuz. Robotların da yer aldığı oyunda benzersiz yaratıkları toplamalısınız. Eşsiz dünyalarda geçen oyunda destan da yazabiliyorsunuz. Savaş oyunu severlerin mutlaka denemesi gereken bir oyun olan Invizimals: Battle Hunters'ı sakın kaçırmayın.

Invizimals: Battle Hunters oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.