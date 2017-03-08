IObit Applock
Fotoğraf ve videolarınızı, uygulamalarınızı meraklı gözlerden koruyun.
IObit Applock, Android telefon ve tablet kullanıcıları için güvenlik uygulaması. Uygulama kilitleme ve şifreleme, fotoğraf (galeri) ve video gizleme, yüz tanıma kilidi, kilit ekranı koruması, bildirimleri gizleme ve daha pek çok özelliğe sahip ücretsiz bir uygulama.
Yetkisiz erişimi engellemek adına kullanılabilecek etkili güvenlik uygulamalarından biri IObit Applock. Adından sadece uygulama kilitleme fonksiyonuna sahip basit bir uygulama izlenimi uyandırsa da aslında çok daha kapsamlı. Android kullanıcılarının olması istediği, üreticilerin ısrarla koymadıkları güvenlik seçeneklerini bir arada sunuyor. IObit Applock uygulaması ile neler mi yapabiliyorsunuz?
IObit Applock Özellikleri:
- Galerideki fotoğraf ve videoları gizleme
- Sosyal ağ uygulamaları (Facebook, WhatsApp, Skype vs.) kilitleme, şifreleme
- Bildirimlerin içeriğini gizleme
- Yüz tanıma kilidi (uygulamalarınıza erişirken şifre girmek yerine yüzünüzü tanıtın)
- Yetkisiz erişimleri engelleme (Telefonunuzu açmaya çalışan kişinin selfie’si çekilip mail olarak gönderiliyor)
- Sahte kilit ekranı
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Android
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- IObit Applock Team
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