IObit Applock, Android telefon ve tablet kullanıcıları için güvenlik uygulaması. Uygulama kilitleme ve şifreleme, fotoğraf (galeri) ve video gizleme, yüz tanıma kilidi, kilit ekranı koruması, bildirimleri gizleme ve daha pek çok özelliğe sahip ücretsiz bir uygulama.

Yetkisiz erişimi engellemek adına kullanılabilecek etkili güvenlik uygulamalarından biri IObit Applock. Adından sadece uygulama kilitleme fonksiyonuna sahip basit bir uygulama izlenimi uyandırsa da aslında çok daha kapsamlı. Android kullanıcılarının olması istediği, üreticilerin ısrarla koymadıkları güvenlik seçeneklerini bir arada sunuyor. IObit Applock uygulaması ile neler mi yapabiliyorsunuz?

IObit Applock Özellikleri: