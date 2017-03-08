?     Geri Bildirim
IObit Applock
TamindirMobilGüvenlikIObit Applock - Android İçin Fotoğraf Gizleme, Uygulama Kilitleme, Yüz Tanıma Kilidi

IObit Applock

IObit Applock İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
IObit Applock
IObit Applock
IObit Applock
IObit Applock
IObit Applock

Fotoğraf ve videolarınızı, uygulamalarınızı meraklı gözlerden koruyun.

Erkan Calp Son güncelleme 12 dakika önce

IObit Applock, Android telefon ve tablet kullanıcıları için güvenlik uygulaması. Uygulama kilitleme ve şifreleme, fotoğraf (galeri) ve video gizleme, yüz tanıma kilidi, kilit ekranı koruması, bildirimleri gizleme ve daha pek çok özelliğe sahip ücretsiz bir uygulama.

Yetkisiz erişimi engellemek adına kullanılabilecek etkili güvenlik uygulamalarından biri IObit Applock. Adından sadece uygulama kilitleme fonksiyonuna sahip basit bir uygulama izlenimi uyandırsa da aslında çok daha kapsamlı. Android kullanıcılarının olması istediği, üreticilerin ısrarla koymadıkları güvenlik seçeneklerini bir arada sunuyor. IObit Applock uygulaması ile neler mi yapabiliyorsunuz?

IObit Applock Özellikleri:

  • Galerideki fotoğraf ve videoları gizleme
  • Sosyal ağ uygulamaları (Facebook, WhatsApp, Skype vs.) kilitleme, şifreleme
  • Bildirimlerin içeriğini gizleme
  • Yüz tanıma kilidi (uygulamalarınıza erişirken şifre girmek yerine yüzünüzü tanıtın)
  • Yetkisiz erişimleri engelleme (Telefonunuzu açmaya çalışan kişinin selfie’si çekilip mail olarak gönderiliyor)
  • Sahte kilit ekranı

IObit Applock için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
Android
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
IObit Applock Team
IObit Applock QR Kodu Okutarak İndir

Güvenlik Popülerleri

  1. 360 Security
    360 SecurityAndroid için Ücretsiz Güvenlik Uygulaması
  2. CM Security - FREE Antivirus
    CM Security - FREE AntivirusAndroid için Ücretsiz Antivirüs Uygulaması
  3. Antivirus Free
    Antivirus FreeMobil Cihazlar İçin Ücretsiz Antivirüs Uygulaması
  4. AVG Antivirüs
    AVG AntivirüsAndroid İçin Antivirüs Uygulaması
  5. 360 Security
    360 SecurityAndroid İçin Güvenlik ve Koruma Uygulaması