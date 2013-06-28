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IObit Driver Booster
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IObit Driver Booster

4.0.3.332
IObit Driver Booster İndir Hemen İndir

14.78 MB
28,95$ - 3 adet PC'de kullanılabilir Satın Al

28,95$ - 3 adet PC'de kullanılabilir
Editör Puanı: 5/5
5

12 Kullanıcı: 4.4/5

4.4
IObit Driver Booster
IObit Driver Booster
IObit Driver Booster
IObit Driver Booster
IObit Driver Booster

Bilgisayarınızdaki Sürücüler Bırakın Otomatik Güncellensin

Yiğit Ekim Demir Son güncelleme 1 saat önce

IObit Driver Booster programı, bilgisayarlarımızda sık sık karşılaştığımız sürücü güncelleme sorunlarından kurtulabilmemiz için hazırlanmış ücretsiz bir program ve bu konularda oldukça deneyimli bir şirket olan IObit tarafından yayınlanıyor. Çoğumuzun PC'lerdeki en güncel sürücüleri takip etmekte zorlanması ve buna vakit ayıramaması Driver Booster'ı oldukça gerekli programlar arasına sokuyor.

Programı kullanırken kullanıcıların pek bir işlem yapmasına gerek kalmıyor ve uygulama bilgisayarınıza en uygun driverları kendisi bularak kuruyor. Bu sayede iş için, oyunlar için veya multimedya işlemler için kullandığınız sürücülerin en iyi şekilde yüklendiğinden emin olabiliyorsunuz.

Sürücü güncelleme, eski sürücü güncelleme, otomatik sürücü güncelleme, Windows 10 sürücü güncelleme, güvenli sürücü güncelleme ve bilgisayar sürücüleriyle ilgili daha birçok konuda ücretsiz bir hizmet sunan Driver Booster, bilgisayar kullanıcılarını büyük bir dertten kurtarmaktadır.

Programın temel niteliklerini kısaca listelemek gerekirse;

  • Sorunlara karşı eski sürücülere dönme desteği
  • Güncel online veritabanı
  • Veri kurtarma ve güvenlik merkezi
  • Oyunlar için sürücü optimizasyonu
  • Harici cihazlar için sürücü desteği
  • Windows 10 desteği
  • Türkçe desteği
  • Basitleştirilmiş sürücü kurulum adımları

IObit Driver Booster'ın sağladığı sürücüleri kurarken bir şekilde sisteminizde bir hata meydana gelirse, bu hataları geri alabilmek için hemen eski sürücüye dönebiliyor veya daha gelişmiş seçenekler için kurtarma merkezini ziyaret edebiliyorsunuz.

Sürücü veritabanının devamlı olarak geliştirilmesi sayesinde pek çok farkında olmadığınız sürücünün güncellemesini de internette arama yapmadan tamamlayabiliyor, böylece bilgisayarınızın daha kararlı ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayabiliyorsunuz.

Bilgisayar bakımını yapmayı pek sevmeyenlerin tüm sürücü kurulum işlemlerini otomatikleştirebilmek için kullanabilecekleri Driver Booster sahip olunması gereken uygulamalar arasında.

  • designermodelist1071
    4
    - IObit Driver Booster 3.1.0.365 için designermodelist1071 dedi ki;

    mükemmel bir proğram proğramcısını kutlarım

    13 Ocak 2016 Çarşamba - 19:26:02 - Cevap Yaz - Şikayet Et
    (0) (0)
  • ozkan demir
    5
    - IObit Driver Booster 3.0.3.262 için ozkan demir dedi ki;

    cok güzel aga 10 numaraaaaaaaaaaaa ... adamsınız ..

    24 Ekim 2015 Cumartesi - 22:40:06 - Cevap Yaz - Şikayet Et
    (0) (0)
  • Driver booster Super
    5
    - IObit Driver Booster 2.2.0.155 için Driver booster Super dedi ki;

    Arkadaslar proqram mukemmel!!!! tum driverleri son surum yapiyor hemde cok hizli kesinlikle tavsiye ederim bilgisayarinizda eski olan ne var sa hepsini yepyeni yapiyor ve ya isdedeiyinizi secerek yepyeni yapa bilirsiniz proqram sadece mukemmel!!!!

    Artı Yönleri: Turkce dil destegi her seyi yeniliyor son surum yapiyor Eksi Yönleri: Yooook!!!!!!!!!!!!
    22 Mart 2015 Pazar - 01:31:44 - Cevap Yaz - Şikayet Et
    (0) (0)
  • Mustafa Ercü
    2
    - IObit Driver Booster 2.2.0.155 için Mustafa Ercü dedi ki;

    3 Ay pro sunu kullandım önceleri iyi zannediyordum. Wlan bağlantısında sürekli sıkıntı yaşadığımdan dolayı 3 ayda 5 kere format attım. En son advanced driver updater ile sistemi taradığımda 9 sürecünün güncel olmadığını gördüm ve hemen iobiti (pro) kaldırıp, advanced aldım. Şimdi hiç bir problemim kalmadı.

    Artı Yönleri: Fena değil sürücüyü kaldırsanız bile hemen otomatik yüklüyor. Eksi Yönleri: Güncel olmayan 9 driver ı güncel gösteriyordu.
    16 Mart 2015 Pazartesi - 18:15:06 - Cevap Yaz - Şikayet Et
    (0) (0)
  • mahir
    IObit Driver Booster 2.2.0.155 için mahir dedi ki;

    çok saolun
    ççok güzel bir program

    14 Şubat 2015 Cumartesi - 11:53:48 - Cevap Yaz - Şikayet Et
    (0) (0)

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
Geçen Hafta / Toplam:
596 / 142,939
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
IObit

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