IObit Driver Booster programı, bilgisayarlarımızda sık sık karşılaştığımız sürücü güncelleme sorunlarından kurtulabilmemiz için hazırlanmış ücretsiz bir program ve bu konularda oldukça deneyimli bir şirket olan IObit tarafından yayınlanıyor. Çoğumuzun PC'lerdeki en güncel sürücüleri takip etmekte zorlanması ve buna vakit ayıramaması Driver Booster'ı oldukça gerekli programlar arasına sokuyor.

Programı kullanırken kullanıcıların pek bir işlem yapmasına gerek kalmıyor ve uygulama bilgisayarınıza en uygun driverları kendisi bularak kuruyor. Bu sayede iş için, oyunlar için veya multimedya işlemler için kullandığınız sürücülerin en iyi şekilde yüklendiğinden emin olabiliyorsunuz.

Sürücü güncelleme, eski sürücü güncelleme, otomatik sürücü güncelleme, Windows 10 sürücü güncelleme, güvenli sürücü güncelleme ve bilgisayar sürücüleriyle ilgili daha birçok konuda ücretsiz bir hizmet sunan Driver Booster, bilgisayar kullanıcılarını büyük bir dertten kurtarmaktadır.

Programın temel niteliklerini kısaca listelemek gerekirse;

Sorunlara karşı eski sürücülere dönme desteği

Güncel online veritabanı

Veri kurtarma ve güvenlik merkezi

Oyunlar için sürücü optimizasyonu

Harici cihazlar için sürücü desteği

Windows 10 desteği

Türkçe desteği

Basitleştirilmiş sürücü kurulum adımları

IObit Driver Booster'ın sağladığı sürücüleri kurarken bir şekilde sisteminizde bir hata meydana gelirse, bu hataları geri alabilmek için hemen eski sürücüye dönebiliyor veya daha gelişmiş seçenekler için kurtarma merkezini ziyaret edebiliyorsunuz.

Sürücü veritabanının devamlı olarak geliştirilmesi sayesinde pek çok farkında olmadığınız sürücünün güncellemesini de internette arama yapmadan tamamlayabiliyor, böylece bilgisayarınızın daha kararlı ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayabiliyorsunuz.

Bilgisayar bakımını yapmayı pek sevmeyenlerin tüm sürücü kurulum işlemlerini otomatikleştirebilmek için kullanabilecekleri Driver Booster sahip olunması gereken uygulamalar arasında.