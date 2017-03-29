IObit Malware Fighter 5 Çıktı, Yenilikler Burada!

Advanced SystemCare gibi bilgisayar bakım yazılımları ile yakından tanıdığımız IObit firması, kötü amaçlı yazılımlar karşısında kullanıcılara koruma sunan virüs temizleme programı IObit Malware Fighter'ın yeni sürümünü yayınladı. Bitdefender virüs analiz motorunun gücünü arkasına alan IObit Malware Fighter 5 giderek yaygınlaşmaya başlayan fidye yazılımı gibi zararlı yazılımlara karşı koruma sunarken mevcut virüs tarama hızını optimize ederek daha hızlı sonuç alınmasını sağlıyor. Bilindiği üzere fidye yazılımları bilgisayarınıza bulaştıktan sonra bilgisayarınızı kilitliyorlar ve sizden bilgisayarınızın açılması için ücret talep ediyorlar. IObit Malware Fighter 5 bu tür fidye yazılmlarına karşı önemli dosyalarınızı koruma altına alıyor. İstenmeyen tarayıcı eklentilerini ve reklam amaçlı yazılımları temizleme konusunda daha da yetenekli hale gelen IObit Malware Fighter 5 yeni bir arayüze de sahip.

IObit Malware Fighter 5'in getirdiği yenilikler şunlar:

- Optimize edilmiş IObit kötü amaçlı yazılım temizleme motoru: Artık daha az kaynak kullanılarak daha hızlı tarama yapılıyor. Daha fazla tehdit, daha yüksek güvenlik için eksiksiz bir şekilde tespit edilip temizleniyor.

- Yeni anti-fidye yazılımı motoru: Önemli dosyalarınızı fidye yazılımlarının saldırılarına karşı koruyor, 3. parti programların bu dosyalara erişmesini engelliyor

- Yeni dosya indirme koruması: İndirilen dosyalarınız otomatik olarak taranıyor ve bilgisayarınız zararlı dosyalardan korunuyor

- Yeni kamera koruması: Web kameranız izinsiz kullanımlara karşı korunuyor ve zararlı programların casusluk yapması engelleniyor

- Geliştirilmiş tarama: Tarama fonksiyonu rootkit taraması için güçlendiriliyor

- Optimize edilmiş sörf koruması ve yeni eklenen reklam kaldırma özelliği: Tarayıcınızı çeşitli online tehditlere karşı koruyabiliyor ve güvenli ve daha iyi sörf tecrübesi için sinir bozucu reklamları kaldırabiliyorsunuz

- Optimize edilmiş eklenti/araç çubuğu temizleyici: eklentilerin ve araç çubuklarının aktivitelerini gerçek zamanlı olarak izleme

- Optimize edilmiş güncelleme süreci

- Yüksek DPI değerine ve çözünürlüğe sahip ekranları destekleyen yeni arayüz

- Daha fazla virüs ve kötü amaçlı yazılımın temizlenmesini sağlayan daha büyük veritabanı

- Windows 10'un son sürümlerini de kapsayan artırılmış uyumluluk

IObit Malware Fighter 5'i indirmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz: