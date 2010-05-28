IObit Uninstaller, PC kullanıcılarının bilgisayar bakımlarını ve program kaldırma ihtiyaçlarını çok daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmek için kullanabilecekleri ücretsiz araçlar arasında yer alıyor ve böylece bir süre sonra PC'lerimizde gereksiz programların ve verilerin birikmesinden kaynaklanan yavaşlamaların ve sıkıntıların ortadan kaldırılmasında kullanılıyor.

Zira programı kullandığınızda, Windows'un kendi Program Ekle/Kaldır menüsünde yer almayan veya buradan kaldırılması mümkün olmayan tüm programları ortadan kaldırmanız mümkün hale geliyor. Ayrıca bilgisayarınızda önceden yüklü olarak gelen Windows 8 ve 8.1 uygulamalarını da ortadan kolayca kaldırabiliyorsunuz.

Uzun süreli PC kullanımlarında, bilgisayarın kayıt defterinde binlerce program ve uygulamanın artıkları birikmektedir. Programlar sistemden kaldırılsalar bile bu artıklar orada durmaya devam ederler ve IObit Uninstaller bu artıkları da hedefleyerek bilgisayarın kayıt defterinin gereksiz girdilerden korunmasına yardımcı olmakta hiç bir sorun yaşamıyor.

Eğer program kaldırma işlemleri veya kayıt defteri temizleme sırasında bilgisayarınızda herhangi bir sorun meydana gelirse, bu sorunlardan geri dönüş yapabilmek için otomatik olarak sistem geri yükleme noktası da yaratabilmenize olanak tanıyan program, bu işleve ihtiyaç duymayacağınız kadar stabil bir şekilde çalışıyor.

Bazen Windows güncellemelerinin da bilhassa eski bilgisayarlarda sorunlara sebep olabilmesi nedeniyle kullanıcılar bu güncellemelerden kurtulmak isteyebiliyorlar. IObit Uninstaller'ın Windows Update silme özelliğinden faydalanarak PC'nizde sorunlar çıkaran güncellemeleri de ortadan kaldırabilirsiniz.

Web tarayıcınıza bir şekilde bulaşan ve geri kaldıramadığınız zararlı eklentilerin de ortadan kaldırılması için programdan faydalanabilirsiniz. Bu eklentiler arasında anasayfa değiştiren eklentilerden tutun da arama motorunu değiştirenler ya da kişisel bilgilerinizi çalmaya çalışanlara kadar çok çeşitli durumlarla karşılaşmak mümkün olduğundan bir an önce sisteminizden temizlemeniz gerekmekte.

Ücretsiz olarak sunulması ve çok kolay kullanılır bir arayüzle birlikte gelmesi onu program kaldırma araçları arasında oldukça değerli bir yere koyuyor. Eğer Windows'un standart program kaldırma uygulamasını etkisiz buluyor ve daha kökten bir çözüm arıyorsanız kesinlikle bilgisayarlarınızda bulundurmanız gereken sistem bakım uygulamaları arasında yer almalı.