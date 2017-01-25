iOS 10.3 Cihazınızın Güvenliğini İki Katına Çıkaracak!

Apple'ın iOS işletim sistemine sahip cihazların güvenliğini artırmaya çalıştığı son günlerde Apple forumlarında epey konuşuluyordu. Yaklaşmakta olan iOS 10.3 güncellemesinin bunun habercisi olacağı ortaya çıktı. Apple, iPhone ve iPad cihazlarda APFS (Apple File System) dosya sistemine geçebilir.

APFS'ye yabancılık çekenler için kısaca özetleyelim, bu dosya sistemi katı bir depolama ve şifreleme desteği sunuyor. Ayrıca verilerin bütünlüğü korumak için tasarlanan bu sistem, iOS cihazlarınızda depoladığınız verilerin daha güvenli olmasına olanak tanıyor. Her zamankinden daha güvenli olacak APFS, Apple'ın 20 yıldır kullandığı HFS+ sisteminin de yerini alacak.

Bu bilgiler Apple'ın geliştiriciler sayfasında göründü fakat iOS 10.3 ile ilgili başka herhangi bir bilgiye rastlanmadı. Apple'ın düştüğü notta, "iOS 10.3 yüklediğinizde cihazınız kendini APFS dosya sistemine günceller. Bu dönüşüm, cihazınızdaki mevcut verileri korur. Ancak herhangi bir yazılım güncellemesinde hatırlatıldığı gibi, yine de bu güncellemeden önce cihazınızın yedeğini almanızı öneririz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Apple ürünleri ile ilgili sızdırılan bilgileri paylaşan Sonny Dickson, karanlık modunun iOS 10.3 ile geleceğini takipçileriyle paylaşmıştı. Konuyu açıklığa kavuşturmak için Dickson, tiyatro modunun Apple'ın karanlık mod özelliğini kapsayabileceğini ve iOS 10.3'e verilen sürüm isminin ise "Erie" olacağını ileri sürmüştü. Ayrıca kaynağının çok güvenilir olduğunu da belirten Dickson, yayınladığı bilgilerin gerçekleşeceğinden son derece emindi.

Bakalım iOS 10.3 ile birlikte karşımıza neler çıkacak.

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