iOS 10.3 ile 'Karanlık Mod' Gelebilir

Geride bırakmakta olduğumuz 2016'nın Haziran ayında, iOS 10 işletim sistemiyle birlikte "karanlık mod" adı verilen bir temanın tanıtılacağı söyleniyordu. Temel olarak bu tema, tüm işletim sistemini daha koyu bir hale getiren ve daha düşük ışık koşullarında çalışan bir özellik olacaktı. Fakat bu söylentiler gerçekleşmedi ve iOS 10 piyasaya çıktığından beri karanlık mod bir daha anılmadı. Şimdi ise bu söylentiler tekrar gün yüzüne çıkıyor. Bir iddiaya göre, iOS 10.3 ile birlikte karanlık mod gelebilir.

Apple ürünleri ile ilgili sızdırılan bilgileri paylaşan Sonny Dickson, geçtiğimiz günlerde 'Jet White iPhone' iddiasını ortaya atmıştı. Jet Black renk seçeneğinin çok tutmasının ardından Jet White seçeneğinin de geleceğini belirten Dickson, şimdi de karanlık modunun iOS 10.3 ile geleceğini takipçileriyle paylaştı. Dickson, iOS 10.3'ün ilk beta sürümünün 10 Ocak 2017'de geliştiricilere ve beta testine katılan kullanıcılara açılacağını belirtirken, bu süreçte "tiyatro modu" adı verilen ve popcorn simgesiyle temsil edilecek yeni bir özelliğin tanıtılacağını vurguladı.

Sektörün önde gelen kaynaklarından 9to5Mac, konuyu açıklığa kavuşturmak için Dickson'a ulaştığında, tiyatro modunun Apple'ın karanlık mod özelliğini kapsayabileceğini ve iOS 10.3'e verilen sürüm isminin ise "Erie" olacağını ileri sürdü. Ayrıca kaynağının çok güvenilir olduğunu da belirten Dickson, yayınladığı bilgilerin gerçekleşeceğinden son derece emin.

Karanlık mod gelir veya gelmez, bunu şuanda bilemiyoruz; ama iOS'ta karanlık bir tema görmek oldukça ilginç olacak. Gelişmeler olduğunda size bildirmeye devam edeceğiz.

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