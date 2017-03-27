iOS 10.3 Yayınlandı!

İlk olarak 24 ocak 2017 tarihinde karşımıza çıkan iOS 10.3, az önce tüm kullanıcılar için indirmeye sunuldu.

iOS 10.3 ile Gelen Yenilikler Neler?

Daha öncenden Find My iPhone adlı uygulama ile benzer olan Find My AirPods uygulaması ilk olarak bizi karşılayan yenilik. Artık 900 TL'lik kulaklıklarınızın teki kaybolduğunda bu uygulama yardımıyla yerini bulabileceksiniz.

Bu yeniliğin dışında 64-bit uygulamalar için Uygulama Uyumluluğu seçeneği, yenilenmiş iCloud Saklama Alanı görüntüleme özelliği ve yeni uygulama geçişleri geliyor.

Apple File System(APFS) ile Tanışın!

iOS 10.3 güncellemesi ile yepyeni bir dosya sistemine merhaba diyoruz. Bu dosya sistemi sadece Apple cihazları için geliştirildi. Daha önceden tanıtılan APFS artık iPhone ve iPod'lar ile de kullanılabilecek. Bu dosya sistemi özel bir şifrelemeye sahip ve büyük boyutlu dosyaları çok daha verimli depoluyor.

iOS 10.3 Nasıl Yüklenir?

Güncellemenizi yapmadan önce cihazınızı mutlaka iTunes ya da iCloud’a yedeklemenizi tavsiye ediyorum. Güncelleme sonrasında yaşayacağınız sıkıntıların önüne bu yedek ile geçebileceksiniz. iOS 10.3 güncellemesini cihazınızın üzerinden Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme menüsü yardımıyla ya da iTunes üzerinden güncellemeler bölümüne giriş yaparak indirme işlemini tamamladıktan sonra yükleyebilirsiniz.

Şimdiye kadar iOS 10.3 güncellemesini alan bütün iPhone, iPad ve iPod Touch modelleri iOS 10.3 güncellemesini indirebilir.

iOS 10.3 ile Gelen Yenilikler (Ayrıntılı)