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iOS 10.3.1 Yayınlandı! (İndir)

ios 10.3.1

Apple, geçtiğimiz hafta iOS 10.3 güncellemesini yayınlamıştı. Özellikle yeni dosya sistemine geçiş kullanıcılardan çok güzel yorumlar alınmasına sebep oldu. Ancak bazı kullanıcılar cihazlarında sıfırlama yapmadan geçiş yaptıkları için şarj ile alakalı sorun yaşadığını belirtti. Konu hakkında net bir açıklama gelmesede bugün Apple iOS 10.3.1'i  güncellemesini yayınladı.

Bu güncelleme sonrasında iOS 10.3.2’nin beta versiyonları yayınlandığından dolayı kısa süre içerisinde 10.3.1 güncellemesinin geleceğini tahmin ediyorduk.

iOS 10.3.1 Ne Getiriyor?

iOS 10.3.1 ile bir önceki sürümde yer alan sorunların giderildiği ve güvenlik açıklarının kapatıldığı belirtilmiş. İlk izlenimlerimiz sürümün cihazda gözle görülür bir fark yaşatmadığı ve sorunsuz çalıştığı yönünde.

ios 10.3.1 yenilikler

iOS 10.3.1 Nasıl Yüklenir?

Güncellemenizi yapmadan önce cihazınızı mutlaka iTunes ya da iCloud’a yedeklemenizde fayfa var. Güncelleme sonrasında yaşayacağınız sıkıntıların önüne bu yedek ile geçebilirsiniz. iOS 10.3.1 güncellemesini cihazınızın üzerinden Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme menüsü yardımıyla ya da iTunes üzerinden güncellemeler bölümüne giriş yaparak indirme işlemini tamamladıktan sonra yükleyebilirsiniz.

Şimdiye kadar iOS 10.3 güncellemesini alan bütün iPhone, iPad ve iPod Touch modelleri iOS 10.3.1 güncellemesini indirebilir.

iOS 10.3 Yayınlandı!

iOS 10.3 ile Gelen Yenilikler (Ayrıntılı)

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Yazar: - 03.04.2017

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