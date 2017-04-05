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iOS İşletim Sistemini Tehdit Eden Uygulama Android İçin deTehlike Saçıyor

iOS İşletim Sistemini Taklit Eden Android Uygulamalar Tehlike Saçıyor

Apple iOS işletim sistemleri üzerinde zero-day açığından faydalanan Pegasus isimli bir yazılım, kullanıcıların tüm text temelli bilgilerini farklı sunuculara yükleyebiliyordu. Pegasus kötücül yazılımının Android muadili olan Chrysaor'un da orijinalinden aşağı kalır bir tarafı olmadığı ortaya çıktı.

 Google'ın yayınladığı güvenlik raporlarına göre Pegasus kötücül yazılımı, Android cihazlar için iOS türevinden çok daha tehlikeli. Pegasus'un Android türevinin adı; "dev deniz anası anlamına gelen Chrysaor (Hirasor okunur), bu yazılım popüler tüm mesajlaşma uygulamalarına bulaşabiliyor ve bu uygulamalardaki mesajlaşmaları kontrolü altına alarak takip edebiliyor. WhatsApp, Twitter, Skype, Facebook ve Messenger gibi milyarlarca kişinin kullandığı uygulamalar, Chrysaor karşısında son derece savunmasızlar. Chrysaor, Android cihazlara oldukça hızlı bulaşıyor ve iOS tabanlı sistemlerde olduğu gibi zero-day açığından faydalanıyor yayılıyor. Zero-Day açıkları, bir sistem üzerinde keşfedilip henüz duyurulmamış olan güvenlik açıkları olarak da tanınırlar. Bu açıklar giderilmeden, çeşitli kötücül yazılımlar tarafından kullanılmaları da önlenemiyor.

Chrysaor, Android cihazlar üzerinde öyle hızlı yayılıyor ki, Türkiye bu listede İsrail, Gürcistan, Meksika'nın hemen ardından, 4'üncü sırada yer alıyor. Listede Özbekistan, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya ve Kenya gibi ülkeler de var.

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Malware Yazılımlar Android'i Tercih Ediyorlar

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Yazar: - 05.04.2017

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