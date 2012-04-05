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IP Camera Viewer
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IP Camera Viewer

4.03
IP Camera Viewer İndir Hemen İndir

19.45 MB
Editör Puanı: 4/5
4

8 Kullanıcı: 4.8/5

4.8
IP Camera Viewer
IP Camera Viewer
IP Camera Viewer
IP Camera Viewer
Can Çevrim Son güncelleme 13 dakika önce

IP Camera Viewer, IP adresi üzerinden birden fazla kamera izlemenizi sağlamak için tasarlanmış kullanışlı ve güvenilir bir yardımcı programdır.

Program yardımıyla dakikalar içerisinde kendi ücretsiz IP izleme sisteminizi kurabilirsiniz. İş yerinizin, otopark alanının veya evinizin belirli yerlerine yerleştireceğiniz kameraları tek bir yerden kontrol edebilirsiniz. İsterseniz o an aktif olan kameralar üzerinde yakınlaştırma ve uzaklaştırma fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.

1500'den fazla farklı IP kamera modelini destekleyen program neredeyse tüm USB kameralar ile sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. İzlemekte olduğunuz kameraların gerekirse video özelliklerini yapılandırabilir, çözünürlüğünü değiştirebilir, kare hızını ayarlayabilirsiniz.

Kameranın ters döndüğü veya ekseninden kaydığı durumlarda IP Camera Viewer'ın önizleme yönünü kolaylıkla açılar doğrultusunda ayarlayarak düzgün bir görüntü elde edebilirsiniz. Cidden çok yararlı ve başarılı bir program olan IP Camera Viewer aynı zamanda ücretsizdir. Hemen indirip deneyebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
611 / 198,436
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
DeskShare

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