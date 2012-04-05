IP Camera Viewer4.03
IP Camera Viewer, IP adresi üzerinden birden fazla kamera izlemenizi sağlamak için tasarlanmış kullanışlı ve güvenilir bir yardımcı programdır.
Program yardımıyla dakikalar içerisinde kendi ücretsiz IP izleme sisteminizi kurabilirsiniz. İş yerinizin, otopark alanının veya evinizin belirli yerlerine yerleştireceğiniz kameraları tek bir yerden kontrol edebilirsiniz. İsterseniz o an aktif olan kameralar üzerinde yakınlaştırma ve uzaklaştırma fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
1500'den fazla farklı IP kamera modelini destekleyen program neredeyse tüm USB kameralar ile sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. İzlemekte olduğunuz kameraların gerekirse video özelliklerini yapılandırabilir, çözünürlüğünü değiştirebilir, kare hızını ayarlayabilirsiniz.
Kameranın ters döndüğü veya ekseninden kaydığı durumlarda IP Camera Viewer'ın önizleme yönünü kolaylıkla açılar doğrultusunda ayarlayarak düzgün bir görüntü elde edebilirsiniz. Cidden çok yararlı ve başarılı bir program olan IP Camera Viewer aynı zamanda ücretsizdir. Hemen indirip deneyebilirsiniz.
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IP Camera Viewer 2.1 için Cenk dedi ki;
Arkadaşlar selam. Programı kurduktan sonra uzak olduğumuz yeri izlemek için kameraları programa nasıl tanıtacağız ve o bulunduğumuz yerde internet olmasımı gerekiyor ?
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IP Camera Viewer 2.1 için Ziyaretçi dedi ki;
ıp numaramızı giriyoruz ama kameramızı izliyemiyoruz yardımcı olabilecek varmı
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Cevap yazan: iüAd Soyadip numaramazı değil kameranın ip numarasını2 Eylül 2016 Cuma - 11:22:02 - Şikayet Et
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IP Camera Viewer 2.1 için Ahmet Halıcı dedi ki;
telefonda da işe yarıyor:):):):):):):)
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5- IP Camera Viewer 2.1 için Ziyaretçi dedi ki;
Nasil çalıdıracam bilmoyorum yardim edin lütfən
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IP Camera Viewer 2.1 için ahmet taha dedi ki;
program sadece izlemeye yarıyor. kayıt yapmıyor, kayıt yapan versiyonu varmı ?
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 611 / 198,436
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- DeskShare
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