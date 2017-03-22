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iPad Mini 2 Sonlandırılıyor

iPad Mini 2 Sonlandırılıyor

Eğer kendinize veya hediye olarak yakınlarınıza makul fiyatlı bir iPad modeli olan iPad Mini 2 almayı düşünüyorsanız hızlı davranıp stoklar tükenmeden araştırmaya başlamanız gerekiyor; çünkü Apple resmi olarak iPad Mini 2 üretimini durduruyor. Hatırlanacağı üzere Apple dün online Apple Store mağazasını yenilemişti ve yeni kırmızı iPhone 7 modeliyle birlikte yeni iPad modelini de tanıtmıştı. Yeni iPad modelinin tanıtılmasıyla da birlikte Apple, iPad Mini 2'yi resmen sonlandırdığını duyurdu.

2013 yılında piyasaya sürülen iPad Mini 2, retina ekran ile gelen ilk 7 inçlik iPad modeliydi. Daha önceki iPad Mini daha kalın ve daha düşük ekran çözünürlüğüne sahip olan bir modeldi. Bu anlamda iPad Mini 2'nin 7 inçlik iPad modelleri arasında en büyük yenilği getiren model olduğu söylenebilir. iPad Mini 2'den sonra piyasaya sürülen iPad Mini modelleri de aynı ekran çözünürlüğüne sahipti, değişen şey cihazların donanımıydı.

Şu an Apple Store üzerindeki tek iPad Mini modeli iPad Mini 4. Bu modelde de sadece 128 GB depolama seçeneğine sahibiz. 128 GB, WiFi destekleyen iPad Mini 4, 1.949 TL fiyatla satılmakta. Yeni piyasaya sürülen 9.7 inçlik iPad'in ise 32 GB depolama seçeneği bulunuyor ve iPad Mini 4'ten daha ucuza satılıyor. Şu an piyasada 16 GB depolama alanına sahip herhangi bir iPad modeli bulunmuyor. Ülkemizdeki vergiler de göz önüne alındığında iPad Mini 2'nin 16 GB modeli daha da değerli olmakta.

Önümüzdeki ay Apple'ın yeni iPad modellerini tanıtacağının söylentiler ortada dolaşmakta. Belki Apple, daha ekonomik iPad modellerini tüketicilerin beğenisine sunar.

Apple Yeni En Ucuz iPad Modelini Tanıttı

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Yazar: - 22.03.2017

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