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iPhone 6S'in Pil Sorunu iOS 10.2 ile Diğer Modellere de Sıçradı

iOS 10.2 Batarya Sorunu

Bilindiği üzere iPhone 6S'in bazı pil sorunlarıyla karşı karşıya olduğu bir gerçek. Henüz çözümlenemeyen bu durum, iPhone'ların yüzde 30'lara düşen pilinin aniden kapanmasına neden oluyor. Forbes tarafından ortaya atılan bir iddia ise, iOS 10.2 sürümüyle birlikte bu sorunun sadece iPhone 6S'e özgü olmadığını ortaya koyuyor. 

Forbes'ın yayınladığı raporda, iPhone 6S kullanıcısı olmayan kullanıcıların da telefon pillerinden rahatsız olduğu ve iOS 10.2 sürümünün yayınlanmasının ardından bu durumun daha da kötüleştirildiği belirtildi. Apple'ın resmi destek topluluğunda şikayetlerini dile getiren kullanıcılar, iOS 10.2'nin diğer iPhone modellerinin pillerini de etkilediğini savundular. 

Öyle görünüyor ki iOS 10.2, bu sorunu daha önce pil sıkıntı yaşamamış iPhone'lara da sıçrattı. Apple ise bu sorunun küçük bir seriden ibaret olduğunu ısrarla dile getiriyor. 

Konuyla ilgili bir diğer gelişme de iOS 10.2.1 betasından geldi. iPhone'ların pil sorununa derman olması beklenen bu güncelleme, kullanıcıları da tatmin etmiş görünüyor. Zira kullanıcılar telefonlarının artık yüzde 30-50'yi gördüğünde kapanmadığını belirtiyorlar. Umarız güncelleme resmi olarak yayınlandığında sorun tamamen çözülmüş olur.

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Yazar: - 23.12.2016

iPhone 6S'in Pil Sorunu iOS 10.2 ile Diğer Modellere de Sıçradı İçin Yorum Yaz

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