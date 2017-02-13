iPhone 7 Kullanıcıları Cihazların Boyalarının Döküldüğünden Şikayet Ediyor

Apple’ın her yeni akıllı telefon modeli, çıktıkları dönemde gündemde uzun süre yerlerini korumayı başardı. iPhone 7'de aynı derecede çok konuşulmuştu. Sevenler kadar eleştirenlerin de olduğu modele ilk tepki, jet siyah rengin çizilmesinden geldi. Apple durumla ilgili resmi sitesinde, bu modelin cilalama tekniğinin farklılığından çizildiğini ve bir telefon kabıyla kullanılması gerektiğini yazdı. Ancak o kadar afili bir rengi kullancılar kaplara hapsetme fikrinden çok da memnun olmadılar. Şimdi de aynı modelin mat siyahında soyulmalar olduğu şikayetleri gelmeye başladı.

Modelin kullanıcıları, şikayetlerini fotoğraflayıp forumlarda paylaşmaya başladılar. Hak verirsiniz ki, ciddi meblağlarda satışı yapılan bu pahalı modelin, bu kadar çabuk şikayetlere konu olması çok da kabul edilebilir bir durum değil. Söz konusu sorun hakkında Apple’ın henüz bir açıklaması bulunmuyor. Jet siyah (Jet Black) model hakkında daha önce uyarı yaptığı gerekçesiyle garanti kabul etmeyen teknoloji devinin, bu durum hakkında nasıl bir tutum sergileyeceği şimdilik merak konusu.

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