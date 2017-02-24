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iPhone 7 Plus Cayır Cayır Yandı

iPhone 7 Plus Cayır Cayır Yandı

Yanan ya da patlayan akıllı telefon hikayelerini duyarken, herkesin kafasında canlanan imge genellikle aynı oluyor. Hatırlayacak olursanız, Samsung Galaxy Note 7 geçtiğimiz yıl büyük bir fiyaskoyla piyasadan çekilmişti. Şimdi ise kullanıcılar ne zaman telefonları ısınsa endişeleniyor, daha da kötüsü paranoyaklaşıyor. Birazdan sizinle paylaşacağımız videoda da, iPhone 7 Plus kullanıcıları endişelenebilir. Çünkü bir iPhone 7 Plus cayır cayır yandı

Böyle haberler gelince içim gidiyor, düşünsenize Türkiye fiyatıyla 4.500 TL verip muhteşem bir cihaz alıyorsunuz, sonra bu cihaz bilinmeyen bir nedenden ötürü cayır cayır yanıyor. Twitter kullanıcısı Bree tarafından yüklenen bir videoda, iPhone 7 Plus'ın yandığı bir video gösteriliyor. Aşağıdaki videoda görebileceğiniz gibi, telefonun arka kısmı genişliyor ve cihazdan dumanlar yükseliyor.

Videoyu aşağıdaki fotoğrafın üzerine tıklayarak izleyebilirsiniz:

iPhone 7 Plus Yandı

Şimdi iPhone 7 Plus sahipleri panik yapmaya başlamadan önce, yanmanın neden kaynaklandığı konusunda bir bilgi olmadığını paylaşalım. Apple, cihazla ilgili sorunun üzerinde çalıştığını ve müşterisiyle halihazırda iletişimde olduğunu söylüyor. iPhone 7 Plus çıkalı henüz birkaç ay oldu ve bu tip yanma vakalarıyla pek karşılaşılmadı.

Bree, videonun ardından telefonun arkasındaki yanmış ve erimiş bölümü gösteren yukarıdaki fotoğrafları da takipçileriyle paylaştı. Bu arada videonun milyonlarca kez izlendiğini de söylemeden geçmeyelim.

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Yazar: - 24.02.2017

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