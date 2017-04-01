iPhone 7 Plus Hediye Ediyoruz!

Uzun zamandır devam eden haftanın en iyi mobil oyunları serimizde elimizden geldiğince sizlere en yeni ve güzel mobil oyunları aktarmaya çalışıyoruz. Sizlerin bu video serisine verdiği destek gerçekten bizi çok fazla mutlu ediyor ve sevindiriyor.

Takip edenler çok daha iyi bilir, bir süredir TP-LINK bize sizlere hediye etmemiz için ürünler gönderiyordu. Bu sayede bazı arkadaşlarımızın çekmeyen internet sorununu, bazılarının da şarj sorununu ortadan kaldırdık.

Uzun zamandır büyük bir kampanya düzenleme peşindeydik ve çalışmalarımız sonunda karşılık verdi. Tamindir.com tarihine geçecek bir kampanya ile karşınızdayız.





Lafı daha fazla uzatmadan kampanyadan bahsedelim!

Bu kampanyanın katılım süresi sadece 12 saat olacak ve sistem 12 saat sonunda tamamen kapanacaktır. Kazanan arkadaşımız gelecek hafta 8 Nisan 2017 tarihinde yayınlanacak 78. Bölüm Haftanın En İyi Android ve iOS Oyunlarında açıklanacak.

Ve kazanan arkadaşımız Bir Adet iPhone 7 Plus (128 GB)’ın sahibi olacak. Kampanyaya buradan katılabilirsiniz.

Hepinize gönülden bol şanslar dileriz. Bir sonraki kampanyada görüşmek üzere, sevgiyle kalın :)