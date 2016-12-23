iPhone 7 Plus'ın Çift Kamerası Bitmeyen Sorunlarla Dolu!

Eylül ayında tanıtılan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus, teknik özellikleri ve gelişmiş kameraları ile oldukça büyük ilgi çekmişti. Apple'ın büyük umutlarla piyasaya sunduğu bu yeni cihazlarında kamera sorunu olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Apple'ın kablosuz kulaklıkları Airpods'ta düşük malzeme kalitesi sorunu yaşanmıştı. iFixit’in gündeme getirdiği kulaklıklarla ilgili malzeme kalitesi sorunu kullanıcıları üzmeye yetti. iFixit, Airpods kulaklıkları için kaliteli olmadıklarını ve bozulduklarında tamir edilemeyeceğini açıklamıştı. Bu haberden sonra kullanıcılarını şaşırtan Apple, kulaklıklarından sonra bu seneki hatalar serisine iPhone'dan devam ediyor.

iPhone 7 Plus kamerasında hatalar var!

Bir sosyal paylaşım platformunda ortaya çıkan konu, iPhone 7 Plus'ın kamerasının kötü olmasıyla ilgili. Birçok Apple kullanıcısı çift kamera olmasından dolayı iPhone 7 Plus'ı tercih ediyorlar. Fakat bu tercihleri milyonlarca iPhone 7 Plus kullanıcısını hüsrana uğrattı.

Kullanıcılar iPhone 7 Plus'ın kamerasında uzun bir süredir sorun olduğunu söylüyorlar. Fotoğraf çekmek için uygulamayı açtıklarında uygulamanın çöktüğünü söyleyen kullanıcılar, iPhone 7 Plus'ın hiçbir kamera işlevini yerine getiremediğini savunuyorlar. Marketten indirdikleri herhangi bir kamera uygulamasını da çalıştıramayan iPhone 7 Plus’lar ciddi anlamda sıkıntı oluşturuyorlar.

Aynı zamanda iPhone 7 Plus'ta ısınma sorunu olmadan ısınma hatası ve çekilen fotoğraflarda da renk düzeninin bozuk olduğu gözleniyor. Kullanıcıları oldukça mağdur eden bu hatalar, Apple’ın satış başarısını da zedeliyor.

Apple'ın bu sorunlar için değişim kampanyası başlattığı söyleniyor. Fakat binlerce cihazda görülen bu durum, seri üretimde yapılan bir hatayı işaret ediyor. Yani Apple iPhone 7 Plus üretimi yaparken bazı ayrıntıları gözden kaçırmış gibi görünüyor. Umarız dev teknoloji şirketi bu sorunu en kısa sürede çözer.

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