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iPhone 7'nin 'Jet White' Renk Seçeneği Çarpıcı Görünüyor

iPhone 7 Jet White

Bu yıl piyasaya sürülen en iyi akıllı telefon iPhone 7 oldu. Samsung Note 7'nin batarya problemi olmasaydı belki iPhone ile yarışabilirdi ama taraflı-tarafsız herkesin bu konuda hemfikir olduğunu düşünüyorum. Bilindiği üzere iPhone 7'nin Jet Black modeli çok tutuldu ve kısa sürede stoklarının bittiği oldu. Şimdi ise Apple'ın 2017'nin sonbahar ayında iPhone'ların yukarıda gördüğünüz Jet White seçeneğini piyasaya süreceği konuşuluyor.

Apple, 2017 sonbaharında iPhone'ların beyaz bir versiyonunu muhtemelen gelecek nesillerle birlikte piyasaya sürecek. Ancak genelde Apple'ın her sızdırma haberinde olduğu gibi, hala bununla ilgili bir plan olduğu yönünde resmi bir ipucu yok. Konunun gündeme gelmesi de Twitter'da Sonny Dickson'ın paylaştığı bir videoya dayanıyor. "Bu Jet White iPhone 7 olabilir mi?" başlığıyla paylaşılan video, kısa sürede pek çok kullanıcının ilgisini çekti. 

Peki Jet White renk seçeneğine sahip iPhone'a neden ihtiyaç duyuluyor? Her şeyden önce, uzun süredir devam eden aşırı bir kullanıcı isteği söz konusu. Cupertino merkezli şirket, bu isteği düşünebilir yorumları sıkça dile getiriliyor. Yeni nesillerde Jet White renk seçeneğini görürsek şaşırmayalım. Sizce nasıl olur?

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Yazar: - 29.12.2016

iPhone 7'nin 'Jet White' Renk Seçeneği Çarpıcı Görünüyor İçin Yorum Yaz

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