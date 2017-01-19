iPhone 8, Android Gibi Gelişmiş Bir Yüz Tanıma Özelliği Getirebilir

Son yılların en merakla beklenen telefonlarının başında gelen iPhone 8'e dair bugüne kadar birçok haber yapıldı. Bugün ortaya çıkan yeni bir habere göre, iPhone 8'de Android benzeri bir gelişmiş yüz tanıma sistemi olacak.

Timothy Arcuri'nin ilginç araştırma raporu, Apple'ın yeni nesil iPhone'unun yüz tanıma teknolojisine dayanan bir kullanıcı girişi kullanabileceğini ortaya koydu. Arcuri raporunda, "Diğer özellikler, yeni bir lazer sensörü ve ön tarafa bakan kameranın yakınına monte edilmiş bir kızıl ötesi algılayıcı tarafından desteklenen bazı yüz / jest tanıma biçimi kullanılıyor gibi görünüyor ve beklendiği gibi, nihayet kablosuz şarj teknolojisi de telefona eklenebilir." dedi.

Bunun ilk işareti geçtiğimiz yıl gelmiş ve Apple, Emotient isimli şirketi satın almıştı. Emotient, sadece yüz tanımakla kalmıyor, kullanıcılarının farklı yüz ifadelerini de anlayarak, mimiklere tepki veren uygulamalar da geliştirebiliyordu. Apple'ın bu teknolojiyle ne yapmayı planladığı belli olmamasına rağmen, bazıları iPhone 8'in, isterlerse kullanıcılarının Touch ID'ye karşı yüz tanıma yoluyla cihazlarının kilidini açmalarına izin vereceğini tahmin ediyorlar. Birçok muhteşem özellikle birlikte gelmesi planlanan telefona dair diğer haberleri hemen aşağıdan takip edebilirsiniz.

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