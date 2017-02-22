iPhone 8 Bu Yılın En Çok Satan Telefonu Olabilir

TrendForce ajansı, Apple'ın bu yılki iPhone üretimi hakkındaki tahminlerini açıkladı. TrendForce, bir sonraki iPhone sürümünün 2017'de küresel tüketici elektroniği pazarında en çok beklenen telefonlardan biri olacağına inanıyor. Ajans, Apple'ın bu yıl en az 10 milyon adet yeni iPhone üretmesi ve bu arada AMOLED ekranlı iPhone 8'in en büyük paya sahip olacağını tahmin ediyor. Ayrıca Apple'ın bu sene 2016'ya kıyasla yüzde 6 daha fazla iPhone ürettiği söyleniyor.

iPhone 8, diğer üst seviye özelliklerin yanı sıra AMOLED ekrana sahip ilk iPhone olacak. Akıllı telefonun üstünde 2.5D camın yanı sıra 5.8 inç ekranve 2k çözünürlük ile gelmesi bekleniyor. Diğer yandan, iPhone 8'in fiziksel bir Home düğmesi olmayacak ve ekran en-boy oranı 2:1'i aşabilir. Akıllı telefonda 3 GB RAM ve 64 GB veya 256 GB dahili depolama olabilir. Raporda ayrıca, iPhone 8'in artırılmış gerçeklik için yüz tanıma ve 3D algılama teknolojisini kullanacağına da dikkat çekiliyor.

TrendForce'a göre, iPhone 8'in gelecek nesil iPhone'ların tüm üretiminin en az yüzde 40'ını oluşturduğu tahmin ediliyor ve Apple'ın "büyük bir değişim talebi dalgası" tetikleyeceği ön görülüyor. Bu arada telefonun fiyatının 1000 doları aşmasının beklendiğini de söylemeden geçmeyelim.

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