iPhone 8 Hakkında Dudak Bükürek Okunacak Raporlar Geliyor

Apple'ın bu sene 3 yeni iPhone modeli çıkaracağı artık bir sır değil. Zaten söylentilere göre iPhone 8, şirketin geleneksel ürün tanıtımlarını izlemeye devam edecekti.

Ancak bu yıl Yüksek Malzeme Kalitesi iPhone 8'in Fiyatını Uçurabilir haberimizden de anlayacağınız üzere Apple severleri hoş sürprizler beklemiyor. Yeni gelen raporlar iPhone 8 kutularında cihazdan başka bir şey olmayacağını, gerekli aparatların tamamen ayrı satılacağından da bahsediyor. Zaten Apple'ın iPhone 8 üretiminde oldukça titiz davrandığı ve 5-inç ve üstü ekran modellerinde OLED ekran kullanmak istemesi nedeniyle cihazın maliyetinin çok yüksek olacağı konuşuluyordu.

Yeni sızan ve güvenilir olduğu savunulan kaynaklardan gelen raporlar, tüm 2017 iPhone modellerinin kablosuz şarj özelliği taşıyacağını savunuyor. Ancak bu teknoloji iletken bir yapıya sahip olan alüminyum kasasının bir aparata (şarj standı) yerleştirilerek gerçekleşecek. Yani telefonlar hayal edildiği gibi uzaktan kablosuz şarj olmayacaklar. Bu rapor iPhone 8'ler için dokunmatik şarj teknolojisini geliştiren Luxshare firmasından geldi. Dolayısıyla oldukça sağlam bir kaynak diyebiliriz. Bu iletken şarj teknolojisini Apple Watch'lardan da biliyoruz. Kısaca uzun mesafeden şarj fantezimizi rafa kaldırabiliriz. Bu aparatların ayrı satılacak olması da kullanıcıların "almalı mıyım kendilerine sıkça sorabileceği bir durum yaratacak.

Raporlar artık eskiden olduğu gibi Apple'ın iPhone 8 kutularına Lightning kablosu ve 3.5mm kulaklık adaptörleri koymayacağını da söylüyor. Bu da Lightning - USB-C adaptörlerinin artık opsiyonel olarak harici satılacağı anlamına geliyor.

AirPods ve BeatsX kulaklıkları artık zaten ayrı da satılıyor olduğundan Apple'ın bir kulaklık adaptörünü kutuya dahil etmeyeceğini güçlü bir olasılık.

Söylentilere göre kutudan Lightning - USB-C adaptörü yerine sadece bir USB-A kablosu çıkabilir. Bu durum Apple'ın erişim portlarına gerçekten verdiği değeri hafife aldığını ve kullanıcıların PC bağlantıları için iPhone 8'lerini yeni model MacBook veya MacBook Pro 'ya bağlamalarını zorunlu koşabileceği anlamına geliyor.

Bakalım bu raporlar doğru çıkacak mı ya da Apple kutuya talaş koysa yine satın alacak birileri çıkar mı, göreceğiz?

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