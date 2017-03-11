iPhone 8 Hiçbir Telefonda Olmayan Grafik Kalitesiyle Gelecek

Apple iPhone 8 modelleriyle ilgili beklentiler yayılan dedikodularla beraber gittikçe artıyor. Sonu hüsran mı olur bilinmez ama iPhone 8 hakkında yeni bir dedikodu daha çıktı. Bu dedikodu, cihazlarının görüntü kalitesini her şeyden önde tutanları ilgilendiiyor.

Yeni söylentiye göre iPhone 8 modelleri, kullanıcılarına gelmiş geçmiş en iyi grafik kalitesini sunacakmış. İngiltere menşeli Imagination Technologies şirketinden sızan bir haber Apple'ın, yeni nesil iPhone'larında 2017'den başlamak suretiyle son derece gelişmiş görüntü yongaları kullanılacakmış. Bu haberi kolaylıkla inandırıcı bulmak mümkün çünkü Apple uzun süredir görüntü teknolojileri hakkına bu şirketle beraber çalışıyor.

Imagination Technologies'e göre bu yeni grafik mimarisinin adı PowerVR Furian olarak adlandırılıyor. Bu mimariyle üretilecek olan görüntü yongaları bildiğimiz tüm akıllı telefonlardan daha keskin ve net görüntü vereceği gibi VR destekli nadir yongalardan daha kaliteli sanal gerçeklik tecrübesi de sunuyormuş. Bunun sebebi, PowerVR Furian teknolojisinin artık çift kameraya sahip olacak iPhone 8'lerin, her iki kamerasından algıladığı görüntüleri farklı olarak işleyebilecek olmasından kaynaklanacakmış.

Görünen o ki, Apple rakibi olan Samsung Galaxy 8 modellerinin tüm özelliklerini alt edebilecek yeniliklere açık olacak. 2017 senesi Apple ve Samsung cephesinde 8 serisi akıllı telefonların kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Ancak Apple her zaman yaptığı gibi bu dedikoduya resmen onaylamış değil.

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