iPhone 8 İçin Cam Kaplama ve Paslanmaz Çelik Çerçeve İddiası!

iPhone 7 popülaritesini hala koruyorken, iPhone 8 iddiaları da gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Endüstri kaynaklarından gelen iddialar, iPhone 8'in cam kaplama gövde ve paslanmaz çelik bir çerçeveye sahip olacağını ortaya koyuyor. Tayvan merkezli haber sitesi Digitimes'ın haberine göre, Apple’ın iPhone 4’ün tasarım çizgilerini iPhone 8'de yeniden canlandırma adına, cam panelleri bir arada tutmak için paslanmaz çelik bir çerçeve kullanacağını bildiriyor.

Pazartesi günü iPhone'un 10. yıldönümü kutlandı ve popüler kültür ikonu olan akıllı telefonun sektörde yeniden yazdığı dilden dile ulaştı. Şirketin bir sonraki hamlesinin iPhone 8 olduğu ve sanal asistan Siri ile birlikte Google'ın her alanda önüne geçmeyi istediği, uzun vadeli başarı için olmazsa olmaz görülüyor. Her cepheden rakiplerine meydan okuyacak Apple, iPhone 8 için tüm kaynaklarını seferber ediyor.

En yeni iPhone 8 rivayeti de, konvansiyonel alüminyum gövde tasarımından vazgeçeceği ve iki adet cam kaplama gövdenin, bu cam kaplamalarının bir metal çerçeve ile desteklenmesi öngörülüyor. Apple tedarikçileri Foxconn ve Jabil'in bunun üzerine çalıştığı da belirtiliyor.

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