iPhone 8 ile Depolama Sorununa Kesin Çözüm Geliyor

iPhone 8'in 2017 yılında en çok satan telefon olacağını söyleyen Trendforce, iPhone 8'in depolama sorununu da kökünden çözeceğine de raporunda yer verdi. iPhone 8'in 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı sunacağını söyleyen rapor, kullanıcılardan gelen isteklerin değerlendirileceğini söylüyor. Bu temel çözüm, iPhone 7 için en düşük depolama alanı olarak sunulan 32 GB'ın iki katına sahip olduğu anlamına geliyor.

Bu sorunun çözülmesi için ortada tek bir dezavantaj var: maliyet. Normalde Apple, her ardışık büyüyen depolama seviyesi için iPhone'u 50 ila 100 dolara arasında fiyatlandırıyor. Örneğin, iPhone 7 şu anda 32 GB için 649 dolar (3.799 TL) ve 128 GB için 749 dolardan (4.299 TL) satılıyor. Yeni telefonun yalnızca iki depolama alanı seçeneği olursa, "en ucuz" modele ilişkin fiyat, alıştığımız fiyattan daha fazla olabilir. Nitekim bu ileri teknoloji, iPhone 8'in 1000 dolardan daha fazlaya mal olabileceğine dair söylentilere yol açtı.

Farklı seçeneklere sahip olmak, çok fazla depolama alanına ihtiyaç duymayan kullanıcıların en küçük seçeneği satın almasına izin verirken, çok miktarda depolama alanına ihtiyaç duyan kullanıcıların aradığını bulmasına olanak tanıyor. Dezavantajı görmezlikten gelirsek, yeni cihazda bunun standartlaşması herkes için iyi de olabilir diye düşünüyorum. Diğer yandan, telefon kameraları geliştiği ve insanlar daha fazla fotoğraf ve video çektiği için, 16GB ve 32GB gibi depolama boyutları pek çok kullanıcı için artık yeterli gelmiyor.

Apple'ın ileriyi düşünerek bu soruna şimdiden çözüm üretmeye çalışması, fiyatlara nasıl yansıyacak hep birlikte göreceğiz.

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