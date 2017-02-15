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iPhone 8 OLED Ekran Tedarikiyle Samsungla Anlaşan Apple, 2018 Yılında BOE ile Çalışabilir

Apple, 2018 Yılında BOE ile Çalışabilir

Apple, 2017 eylül ayında tanıtacağı iPhone 8 OLED ekranları için Samsung'la anlaştı. iPhone 8'ler, Samsung yapımı OLED ekranlarıyla donatılacak. Ancak işini sağlama almayı seven Apple 2018 yılında çıkacak iPhone modelleri için de Çinli firma BOE'yi seçecek gibi görünüyor.

Çin'in en büyük OLED ekran üreticisi olan BOE'nin Apple tarafından dikkate alınmasının sebebi, üreticinin fabrikalarına 14.5 milyar dolar yatırım yaparak Asya'nın güçlü OLED tedarikçisi durumuna gelmiş olması. 2017'de de iPhone 8'ler için teklif veren BOE bu fırsatı Samsung'a kaptırmıştı. Ancak yeni gelen raporlara göre BOE 2018 için Apple ile masaya oturabilir.

Apple, bu sene Samsung’a sipariş ettiği 60 milyon OLED paneli için 4.3 milyar dolar ödeyecek. Bu rakamlara göre, her bir panelin maliyeti 71 dolar olarak hesaplanmış. iPhone 7’deki IPS ekranların birim fiyatı Apple'a 2016 da 40 dolara mal olmuştu. Çinli firmayı radarına yerleştiren Apple, büyük olasılıkla Samsung'un verdiği OLED ekran birim fiyatından daha ucuz bir teklifi değerlendiriyor olabilir. Bundan dolayı 2018 yılında OLED pazarının lideri olan Samsung'u ikinci plana attığı düşünülüyor.

iPhone 8 Hakkında Dudak Bükürek Okunacak Raporlar Geliyor

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Yazar: - 15.02.2017

iPhone 8 OLED Ekran Tedarikiyle Samsungla Anlaşan Apple, 2018 Yılında BOE ile Çalışabilir İçin Yorum Yaz

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